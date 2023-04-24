若當選總統　柯文哲：第一件事先建立聯合政府

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媒體好奇訪美行的目的與收穫，柯文哲表示，訪美有3個目的，第一是了解美國，因為美國仍是世界上最強大國家，也是台灣最重要盟邦，台灣的政治領導人需充分了解美國；第2是希望從美國及世界角度回看台灣，避免坐井觀天。
柯文哲指出，第3個目的原本是希望向美國介紹台灣第三勢力，他日前拜訪前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時曾說，雖然民眾黨在台灣有20%支持度，但相信99.99%美國人不知道台灣有第三勢力；不過蓬佩奧則回應他，99.99%美國人也不知道台灣有另外兩個主要政黨。
柯文哲表示，第3個目的比較困難，但前兩個目的在這次訪美行程表現都還不錯；跟美國高層接觸後，他也更清楚美國政府、國會、智庫的想法。
談及美方對台灣的想法，柯文哲指出，美國反對單方面改變台海現狀，絕不同意用武力改變台海現狀，且不支持台獨。
媒體詢問柯文哲，如何看待台灣選民喜新厭舊的習慣。柯文哲說，不只是台灣，全世界都一樣，但任何商品不可能期待30年都能賣得很好，認為產品本來就要不斷推陳出新。
媒體也好奇，如果當選總統，第一件想做的事情是什麼。柯文哲表示，太多了，但第一件事是要建立聯合政府並且團結台灣，台灣不可以再是一個分裂的國家。
柯文哲說，另一方面，台灣的政府機關效力應大幅提高，政治要落實在人民生活每一天，台灣現在缺水、缺電、缺工、缺土地、缺人才，甚至還缺雞蛋，勞保也快破產，每天要面對的問題太多。
柯文哲在僑宴時也回顧自己在台北市長8年內還債新台幣570億元，強調堅守財政紀律的重要性，並表示他是228事件受難者家屬，本來就是綠營，但後來為了前瞻建設、防疫特別預算、軍購特別預算這3件事，看不慣民進黨。（編輯：蘇志宗）1120424