中市府提「消費金喜送」3.5億無計畫　藍綠爭論不休

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民進黨議員張芬郁表示，經發局將「購物節」改名「消費金喜送」追加3.5億獎金預算，不要落入發票登錄競賽的迷思，也不要和其他縣市比登錄金額，因為沒有縣市編3.5億當獎金，以目前著重抽獎刺激發票登錄的模式，無法代表經濟成長率。
張芬郁指出，若要說因為購物節帶動經濟成長？須有更真實、詳細的報告與資料。市政府委託的經濟效應分析報告，是以登錄發票金額分析效果，不如直接用商家的營業數據更為有用，而且是要比較商家與自己過去幾年的營運狀況，才能找出真正的效果，不能將登錄發票直接當做新增的消費，分析報告中也有專家建議可以和沒有購物節期間的消費做比較，真正了解刺激多少消費。
議員鄭功進質疑，市府「消費金喜送」二度送該追加預算，但相關計畫細節內容仍完全闕如，無法替沒有計畫內容的預算案背書，報告中內隻字未提中央普發6000元的內容，實在是竹篙湊菜刀，因此要求退回報告重送。
鄭功進強調，並不是不給市府這筆預算，而是這筆預算怎麼用，怎麼照顧到長期被忽略的基層攤商，經發局應該說清楚講明白，讓委員會能實際審查購物節的計劃，不能讓委員會審查淪為形式，成為盧市府的橡皮圖章。
議員蔡耀頡指出，外界最垢病台中購物節登錄金額以購屋、購車及百貨消費佔最大多數，傳統市場、夜市、小型店家依舊仍未能受惠；況且議會財經委員會審查追加預算，經發局竟連計畫內容都沒送，「錢拿到了才要做計劃嗎」；因6月5日定期會財經還有委員會審查，要求經發局加速研擬包括是否排除房地產消費登錄及如何振興在地經濟等方案內容，屆時送完整方案給委員會審查才有意義。
另，國民黨議員吳瓊華及楊啟邦也指出，歷屆台中購物節突顯出活動確實對振興無發票小型店家、夜市等在地經濟等有限，今年已是第5屆辦購物節，經發局有必要更精進做法。
經發局長張峯源強調，若6月5日再審預算恐會來不及因應這波政府發放全民共享稅額每人6千元的商機；引發蔡耀頡與鄭功進讓兩人跳腳詢問，台中購物節10月才舉辦，這段期間全民共享6千元的消費金額不能參加購物節登錄發票，前後矛盾回應，痛斥「胡言亂語」，要求退回預算，「3.5億不能這樣亂花」。
財經委員會召集人朱元宏建議，因大會27日二、三讀會，要求經發局須在26日前(含)將購物節節執行方案提送各議員，預算才能動支；現場藍綠意見爭論不休，最後採表決，因藍營人數優勢下，通過「消費金喜送」追加預算3.5億，但附帶決議經發局須在26日前(含)將購物節節執行方案計畫提送各議員，預算才能動支。