《粽邪3》男星旅社打工「撞見屍體」！鍾馗開戰泰國陰靈古曼童
描述台灣傳統文化「送肉粽」、「跳鍾馗」的恐怖電影《粽邪》系列，過去曾創下超過1.2億票房佳績，其中《馗降：粽邪2》更一舉入圍金馬獎3項、台北電影獎7獎項，口碑票房兼具。續作《粽邪3：鬼門開》，由原班團隊耗時3年製作，本片場景由古樸小鎮移師大都會，面對泰國陰靈古曼童，首度挑戰鬼月送肉粽禁忌，詭譎肅殺氛圍更上一層樓。
記者黃雅琪/綜合報導
作為《粽邪》系列電影第三部曲，《粽邪3：鬼門開》保留原有的宮廟文化，著墨民間熟知的鬼門開禁忌：不得午夜照鏡子、不得半夜晾衣服、不得掛風鈴、不宜作法送肉粽等。本集鍾馗將遭遇前所未見的風暴，挑戰禁忌於鬼月送煞，而電影於農曆7月上映，大眾將同步感受好兄弟蒞臨人間的恐懼。
《粽邪3：鬼門開》定檔海報，中間可見泰國陰靈古曼童的祭壇。「古曼童」為泰國及東南亞地區流傳的嬰靈信仰，一般是早夭嬰孩的靈魂所變，通常以點心、飲料等孩童喜歡的食物供養，然而供養古曼童必須非常小心，一旦關係建立就不能隨意拋棄，若有不慎或觸犯禁忌，恐遭嚴重反噬。
本片描述，冠宇（張庭瑚飾演）因與父親武雄（李興文飾演）不合，為了賺錢早日搬離家，與好友龜仔（草屯囝仔阿倉飾演）一起到旅社打工，不料打掃的房間竟有人輕生，房內充斥不祥的泰國符號，而旅社老闆娘（吳奕蓉飾演）更是舉止詭異，整間旅社瀰漫著死亡氣息，向冠宇席捲而來。《粽邪3：鬼門開》8月25日上映。
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