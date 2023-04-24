台中力推平價生養 公托倍倍增家長負擔全台最低

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她說，接下來市府將持續推動「公托倍倍增」，預計115年將開辦公托至60座，預計收托人數也將達到現在的兩倍；希望讓幼兒得到更多照顧，減輕年輕人負擔，讓他們可以放心外出工作，同時降低年長者照料負擔。
「讓台中市成為托育天堂！」盧市長強調，市府除推動公托倍倍增，她也堅持台中家長育兒負擔「六都最低」。公托月費7,000元，補助5,500元，因此家長只需負擔1,500 元，全台最低；若生到第三胎，將提供免費服務。盼透過各種方案，讓年輕人願生敢養。由於這些計畫奏效，中市兩歲以下的幼兒人數是全國第二名，自然出生率也是全國第二名。
社會局長廖靜芝指出，四年多來市府力推平價生養，公托月費為全台最低7,000元，生育津貼更由1萬元加碼到2萬元；除今日開幕的舊社托嬰中心，今年預計還有南區、太平、梧棲、新社、烏日、西屯、龍井、外埔等數座公托開辦。社會局普設平價社區托育資源，積極打造台中成為友善宜居的幸福城市。
社會局補充，台中市公托採日間托育，由專業托育人員照護0至2歲幼兒，收托時間為週 一至週五上午8時至下午6時，托嬰中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0 到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市、且符合收托資格者，均可報名登記。