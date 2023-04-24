身分證中2碼！金子半之助77折 聯名二月半そば「鴨南蠻蕎麥麵」
日本「金子半之助」驚喜聯名台北中山區超人氣蕎麥麵名店「二月半そば」，推出連日本都吃不到的全新「鴨南蠻蕎麥麵定食」；同時祭出對中身分證任何數字有「2個7」，可享新品升級套餐77折優惠。另外，「鳥丈爐端燒」當季必吃的「酥炸明太子白帶捲」餐點，期間限定供應倒數。
記者蕭涵云/綜合報導
二月半そば蕎麦麺創始人羅小平，曾於日本蕎麥麵百年名店Kenji Hirashima「平島健二」師傅麾下修業，受封「台北最好吃蕎麥麵」美名。店內承襲道地的沾麵、冷麵、湯麵三種吃法，招牌「鴨南蠻蕎麥麵」，選用宜蘭櫻桃鴨香煎，而香煎過鴨肉的鴨油還拿來煸香蔥白、同煮醬油風味高湯。再將香煎鴨肉配上帶有焦香味的鮮甜長蔥，並淋入高湯，脂香濃郁。
最受好評的自家製蕎麥麵，烹煮後浸泡冰塊水讓麵條更有嚼感，彈牙爽口、不帶粉感的蕎麥麵，搭配用柴魚片高湯、淡口醬油、味醂、糖及昆布熬煮出涼爽醬汁，嚐得到雅致蕎麥香氣；沾入高湯還能吸附湯汁、不糊口感，和皮脂部分豐厚的鴨肉一起入口，則能品嚐飽滿腴香，冷熱一次兩吃頗為討喜。
另外還有主廚特製的牛五花湯打造的「牛五花蕎麥麵定食」，及搭配爽口野菇湯的「野菇蕎麥麵定食」，都是入夏新品，同步上市。同時都能搭配上金子半之助的精選天婦羅盛合，可謂雙重享受。4/26(三)起於金子半之助-新光A8店、微風北車店、台南南紡店都吃得到。
同時「金子半之助」還祭出對中身分證享新品優惠活動，只要正反面有「2個7」，不只身分證字號，連生日、補發日期通通算，中「2個7」就能享新品升級套餐77折優惠，最高現省121元（服務費另計）。5/1(一)前加入香繼光集團會員，還可獲得母親節雙人套餐88折電子優惠券乙張，大啖麻婆雙饗丼1套＋鴨南蠻蕎麥麵定食1套＋特調氣泡飲2杯＋海菜味噌湯2碗＋海苔1份，優惠價992元（原價1,128元），兌換券使用期限為5/1(一)～7/15(六)止。
而以直火碳烤料理為特色的「鳥丈爐端燒」，則以天婦羅麵衣酥炸手法料理當季白帶魚，將肉質軟嫩的白帶魚、搭配紫蘇葉一同捲起，最後再包覆天婦羅麵衣後酥炸，沾裹明太子醬，吃得到多重鮮美海味，期間限定供應倒數至4月底。