高市議會藍綠兩陣營台積電攻防　金雞母成焦點

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「全力支持台積電及各大產業進駐高雄，市政府準備好了嗎？」，國民黨團準備「金雞母及金雞蛋」與「誠實豆沙包」，要求陳其邁與市府團隊確保產業金雞母落實到高雄下金蛋，並用誠實、謙卑的態度推動市政。
陳美雅指出，招商引資是市民的殷切期盼，期盼台積電這隻「金雞母」及相關產業落實到高雄投資，生下許多「金雞蛋」，要求陳市長勿讓招商成果淪為口號、市府團隊推動市政應「誠實以對」。
陳玫娟及鍾易仲也指出，台積電投資計畫一變再變，造成市民疑惑和恐慌，陳其邁及經發局應掌握台積電先進製程進度與相關推動期程，並誠實答覆議員質詢，為市府、企業及市民打造多贏局面。
白喬茵也說，沒有人會反對優質廠商投資高雄，強調監督市政不等於唱衰高雄，要求陳其邁約束相關言論及風向，她並關切高雄水資源能否負荷台積電用水需求，要求陳其邁掛保證產業用水絕不會排擠民生用水。
黃紹庭議員認為陳市長替台積電宣布投資高雄，卻無法掌握相關消息、期程，強調推動市政不應畫大餅，讓市民望梅止渴。
民進黨團議員邱俊憲除肯定市府在財政紀律上的努力；針對台積電投資案，他說，投資最怕外界干擾，市府及議會皆無權替跨國企業宣布產業佈局進度，強調民進黨團和市民將是陳其邁最強後盾。
林智鴻強調，不應將台積電投資案當成政治鬥爭的祭旗，阻礙高雄發展。他認為，國民黨團質疑設廠與否、不信製程消息、感嘆房價被套牢、批評高房價，「把民主殿堂當成是股東大會，是鬧劇一場」，陳其邁是市長、又不是台積電董事長。
台灣基進高雄市議員也酸藍營議員的行為根本就是「生雞蛋沒，放雞屎有」，要送金雞母卻烏龍，拿出來的是看起來雞冠較大的公雞。提醒國民黨團要注意，會生蛋的是母雞，會一天到晚啼叫的是公雞，差之毫釐失之千里，雞蛋和雞屎也只有一字之差。