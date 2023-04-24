PLG／林書豪的擋拆為何殺傷力巨大？場上「3威脅」形勢判讀是關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
30投19中，得到50分11助攻10籃板，這就是林書豪本季第3次對上國王時繳出的數據。這十分有趣，因為在那之前，國王可能是聯盟中限制林書豪最有成果的球隊（夢想家也很不錯），讓他總計45投僅13中，命中率僅28.8%。結果這位華裔球星的里程碑之夜，卻是對上他們打出來的。
在最近兩場比賽，國王都在比賽中不斷更換防守林書豪的方式，包括守他的人、防守的策略和戰術、甚至是細節層面——由誰協防、如何收縮，以及遇掩護時怎麼延阻等等。
進攻和防守精彩鬥智 林書豪談各隊防守策略演變
在4月16日的這場比賽，國王主帥萊恩強調賽前防守策略的大方向就是要切斷林書豪和其他射手的供輸線，絕對不能放他們投籃，但顯然球隊在上半場的表現讓他很不滿意，鋼鐵人兩節就進了9顆三分球。
「上半場我們都讓他們站穩了才出手，沒有對他們進行干擾，中場時我也有和大家強調這件事情，不能為了要協防林書豪去放他們射手投籃，所以在下半場這方面在修正後，產生顯著的效果。」國王在下半場提升執行力，加強了輪轉，讓鋼鐵人在後兩節只有兩次空檔的外圍出手，也打出更好的比賽內容。
不過鋼鐵人和林書豪很快做出因應，並將問題拋還給對手。在4月23日的這場比賽，林書豪更積極的去進攻禁區，在掩護後更堅決地去攻擊籃框，而非做出中距離跳投或是拋投。
「我感覺起來，在我來這個聯盟之後，只有前2場比賽是正常的擋拆2打2。」談到聯盟各隊對自己的防守，林書豪認為這是一個不斷演變的過程，除了早期的比賽之外，各隊後來幾乎都是用包夾或聯防來限制他，「直到這幾場他們意識到我們球隊的進攻狀態很好，又開始回到以前的那種方式，所以在這種防守策略下，他確信自己能得到更多空間。」
林書豪在3月底到4月中的這段期間，8戰中有7場助攻上雙，而在此之前7戰僅有6場助攻上雙。鋼鐵人主力射手呂政儒是在球隊4月份第一場比賽回到先發，時間點上不是巧合。
「我們教練團能做的就是把空間拉開。」鋼鐵人總教練鄭志龍直言，林書豪在半場進攻受阻的話，球隊的整體進攻狀態也會受到影響。
不難看出鋼鐵人在年前、年後的陣容有了很大的改變，他的身邊被射手圍繞，包括悟空(三分命中率40.3%)、王律翔(三分命中率37.72%)、呂政儒(4月後39.1%)；搭檔的長人則由王柏智、藍少甫、克拉索夫，改成溫德和孫思堯這種掩護紮實的藍領型長人，這和2011-12版本的尼克十分類似，也是林書豪最喜歡的陣容，因為這給了他有質量的掩護和拉開空間的能力。
尺寸和運動能力俱佳的曼尼高會是防守林書豪的最佳人選嗎？
在4月16的比賽中，國王選擇用李愷諺和曼尼高兩人輪流去防林書豪，而後者在下半場做得效果讓人驚豔，196公分的身高，加上出色的對抗性和肩寬，強大的運動能力讓他能夠在被過後迅速追擊回位，他在遇掩護時通常會積極繞過，不讓林書豪有輕易換到錯位的機會。鄭志龍也坦言自家後衛花了一些時間才適應這種更多身體碰撞的強度。
而在4月23號的這場比賽，國王則曾用陳俊男、林金榜、楊敬敏等人去輪流對位防守，不過曼尼高還是比例最高的，根據統計，他在這場比賽中和林書豪直接對位了31個回合，幾乎是整場領防。在不換防的情況下，他只讓林書豪2次得分；而在換防的情況下，則是5次得分。不過林書豪也3次單打他得手，並迫使曼尼高3次賠上犯規。
我們常常在評價球員的防守能力時，簡化地將他們粗略分為「3D」和「非3D」，但其實防守是立體的，面對不同的進攻球員和情境，有適合那個對位的防守球員。如果球隊在一個系列賽中缺少那種類型的球員，那就要依靠團隊的力量，來去達到防守目的。
就如林書豪所言，以目前鋼鐵人的狀態，若要依靠團隊的防守進行聯防或夾擊，那就必須冒著被對手投開、或者被順下長人輕易攻擊禁區的風險——如同4月16號的收尾階段。
所以如果能夠有一名能在單防對他加以限制的球員，那自然是最好的。看起來曼尼高似乎是最理想的，因為他就算不能完全守住、至少也能做到消耗的效果。
然而在上周日的比賽，林書豪卻又用一場50分「大三元」的表現說明，籃球是5人的團隊運動，而非兩人狹隘的對位。他和球隊有能力避開曼尼高，去有效地攻擊國王的中鋒，不管那是戴維斯、還是聶歐瑪。
林書豪擋拆厲害在哪？萊恩點出製造「三威脅」判讀是關鍵
「他真的很難防守，因為你必須去研究他習慣切入的角度、你必須去摸清他速度的變化。」萊恩在談到林書豪的擋拆進攻時這樣說道，其中一點在於後者並非總是使用同一個速率和模式，他會觀察他的對位者、他會觀察他的隊友，他甚至會觀察裁判，然後找到那場比賽、那個時刻下最佳的進攻選擇。
就如同在23號的比賽，國王進行過多次策略改變，時而沉退(Drop Coverage)、時而夾擊(Show)；有時候延阻追防(Hedge)、有時候則選擇換防(Switch)；另外還會針對和他搭檔的後場球員和側翼射手的不同，在協防的激進程度上做出調整，諸如此類。
「像林書豪這種頂尖的得分手，在檔拆時通常能做到三件事情：第一是知道自己的機會在哪裡；第二是與之配合的中鋒下滑的機會在哪；第三是弱側邊來協防時，外圍射手的機會在哪。他在判別這三種能給對手製造威脅的層面上做得很出色，他會出色地去閱讀防守，這就是為什麼他這麼難守。」萊恩表示，他無法分享具體細節，但林書豪這樣頂尖的球員，只用一種方式或一個人守他整場是很困難的，所以他更傾向不斷改變比賽中的策略和對位者，讓他難以適應、進而找不到比賽節奏。
他進一步解釋說，「我的意思是，每個球員有不同的防守方式。就像防守林書豪時，如果你用同樣的人去守他整場比賽——即使你可以調整3、4種不同的防守方式，對像他這種等級的球員來說，還是很好調整的；所以通過讓不同的人去守他，他們有不同的追擊強度、臂展、身高都會不一樣。當然林書豪還是能得分，但這樣可以讓他必須拉長適應的時間，使他沒辦法沒辦法短時間反應我們球隊的防守模式。」
「我在NBA G League執教時，每天晚上都會有像這樣難守的球員，所以你會知道面對這樣的球員時，要怎麼去設定比賽計畫。」萊恩說，在這個聯盟中，比較缺乏能同時判讀好上述三種狀況的球員，所以準備林書豪的比賽會感覺起來很特別，「這也是有趣之處，我可以回去看比賽，並做出檢討。整體來說，我認為我們是在聯盟中防守林書豪最好的球隊。」
鋼鐵人VS 國王 季後賽首輪的潛在對戰組合？
如同前所述，鋼鐵人在一波8連勝後，已經讓自己進入到一個有利的位置，由於桃園領航猿在年後的亂流後，慢慢穩定下來，他們看起來有機會守住第三的位置。若最終高雄能拿下最後一張季後賽門票，那麼他們有很高的機率將在首輪將會遭遇國王。
我認為國王確實在季末對上鋼鐵人的三場比賽中，有一些特別的比賽計畫，不僅僅是求勝，也是把對方當成假想敵在準備一個系列賽。
萊恩也不諱言對一支球隊制定詳盡的比賽計畫是一個漫長的過程，需要通過一場場比賽去檢討進步，才能找到處理的方式。「所以當球員不能執行好計畫時，我才會那麼生氣。因為成為一個職業球員，你要在球隊會議上專注在其中、在場上做好任務，而不是在犯錯後才舉手說：『我的錯』，這無濟於事，也不是職業的態度。如果這是一場季後賽，或是一個2:2時的情況，那就會變得很嚴重，所以球員在場上執行好賽前計畫，對我來說是很重要的。」
如果最終真的是這兩隊交鋒，我想大概就不用再炒所謂的「兄弟對決」了，因為比賽本身就已經足夠讓人期待。
更多「林書豪加盟鋼鐵人」相關新聞。