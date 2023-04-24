林心如難得秀廚藝！獻出愛女私房早餐 楊謹華懊惱：漢堡烤焦了
TVBS實境節目《光露營就很忙了》開播，女演員們難得展現真實自我，在鏡頭前大秀廚藝，手忙腳亂的畫面，意外很有療癒效果，第二集林心如、楊謹華等人挑戰做早餐，聰明的林心如透露，那天早上開心踏入餐廳，以為是要享用早餐，卻看見工作人員們排排坐等待他們，當下第一反應：「馬上猜到製作單位想要我們做給他們吃，慶幸自己寫的是蛋餅，因為蠻常做給女兒吃的。」立刻獻出拿手的女兒同款早餐。
記者江芷稜/綜合報導
第二集內容，總製作人林心如領著楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉、鳳小岳一同露營，在第一天晚上，工作人員要他們選擇隔天要吃的早餐，未料竟然不是選給自己，而是要做早餐給工作人員吃，楊謹華是唯一勾選想吃漢堡的人，她懊悔地哀號：「平常不吃漢堡的人，怎麼會勾漢堡，還勾到最難的。」林心如聽了回：「不能做平常不做的事。」
楊謹華獻出第一次做漢堡早餐給別人吃的經驗，製作過程中卻將漢堡的麵包皮烤焦，歷經千辛萬苦遞出第一個漢堡，才想起忘記加番茄，趕緊收回。楊謹華苦笑說：「這是我第一次做漢堡早餐，雖然表皮有點烤焦，但是有香香的焦味，應該算是有香氣的漢堡。」 郭雪芙自嘲：「本來以為隔天是網美行程，用好頭髮漂漂亮亮，沒想到是要做早餐！」也打趣說如果是光小姐們開早餐店應該會倒，因為大家手忙腳亂做太慢。
《光露營就很忙了》以慢綜藝之姿，在實境節目戰場突破重圍，開播就躍升Netflix排行榜第四名，討論度持續攀升。林心如得知觀眾的喜愛很開心，「他們因為我們心情被牽動，我很感動，接下來還有更多姐妹露營過程的真情流露，請期待」。《光露營就很忙了》每週日晚間8時在TVBS歡樂台42頻道、TVBS精采台播出，晚間10時在台視播出，Netflix晚間12時上架，4月22日起每週六晚間10時在衛視中文台播出。