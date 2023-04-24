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大甲媽祖進香遶境！隨行注意18禁忌　進出廟門小心這事

▲大甲媽祖遶境進入第3天，信眾隨行注意18禁忌。（圖／大甲鎮瀾宮）
▲大甲媽祖遶境進入第3天，信眾隨行注意18禁忌。（圖／大甲鎮瀾宮）

家庭消費中心/綜合報導

大甲媽祖進香遶境進入第3天，尤其在疫情解封後，今年更是湧進大批信眾隨行，只為求得一家大小能受媽祖庇佑。命理專家楊登嵙表示，過去關於媽祖進香遶境，信眾需要遵守的規矩及禁忌相當繁瑣，不過隨著時代演進，標準也逐漸寬鬆，但禁忌不能不注意。

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楊登嵙提醒，信眾參加遶境前，可事先了解媽祖進香禁忌，以示對媽祖的尊敬、避免觸犯相關禁忌。信眾陪同媽祖一起遶境賜福，信徒的行為就是代表媽祖，千萬別做出讓媽祖生氣丟臉的事情，像是把一口都沒吃過的結緣食物丟棄在路邊

▲廟方預估今年9天8夜的遶境行程中，將吸引百萬信眾參與。（圖／大甲鎮瀾宮）
▲廟方預估今年9天8夜的遶境行程中，將吸引百萬信眾參與。（圖／大甲鎮瀾宮）
🟡媽祖進香遶境18大禁忌

◾第一次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），表示對神明敬意。

◾女性生理期時，不得觸摸神明、香爐等法器。

◾守喪者未滿1年，或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐等法器。

◾參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」（產婦房間）。

◾出發前要「淨身」，以香末焚燒「淨身」，隨著身物品、車輛必須淨過。

◾持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。

◾身穿「號褂」者，不得進洗手間。

◾持旗時不可倒置，以示尊敬。

◾從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。

◾懷孕者不能躦轎，以免胎兒被轎底八卦所傷。

◾躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。

◾進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。

◾由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）丶右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

◾參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

◾不曬貼身衣褲，但如果因時間過久，怕穿過的衣褲發出味道，可利用超商服務先寄回家，或在遊覽車內曬貼身衣褲。

◾不可隨地吐痰、抽煙，對媽祖及鄉親都是大不敬。

◾隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

◾結束遶境或是提前回家，要跟媽祖參拜報備，告知媽祖準備回家，祈求平安。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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