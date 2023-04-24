大甲媽祖進香遶境！隨行注意18禁忌　進出廟門小心這事

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🟡媽祖進香遶境18大禁忌
◾第一次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），表示對神明敬意。
◾女性生理期時，不得觸摸神明、香爐等法器。
◾守喪者未滿1年，或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐等法器。
◾參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」（產婦房間）。
◾出發前要「淨身」，以香末焚燒「淨身」，隨著身物品、車輛必須淨過。
◾持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。
◾身穿「號褂」者，不得進洗手間。
◾持旗時不可倒置，以示尊敬。
◾從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。
◾懷孕者不能躦轎，以免胎兒被轎底八卦所傷。
◾躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。
◾進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。
◾由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）丶右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。
◾參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。
◾不曬貼身衣褲，但如果因時間過久，怕穿過的衣褲發出味道，可利用超商服務先寄回家，或在遊覽車內曬貼身衣褲。
◾不可隨地吐痰、抽煙，對媽祖及鄉親都是大不敬。
◾隨香期間禁酒、禁賭、禁色。
◾結束遶境或是提前回家，要跟媽祖參拜報備，告知媽祖準備回家，祈求平安。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。