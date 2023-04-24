宋智孝簽進新公司才半年！不滿被拖欠薪資「強硬解約」憤怒提告了
韓國女星宋智孝因主持人氣綜藝節目《Running Man》與池錫辰等節目班底感情深厚，2022年10月離開前東家後，就加入池錫辰的經紀公司UZUROCKS娛樂，怎料，公司近期卻爆出勞資糾紛拖欠薪資，讓宋智孝罕見動怒，宣布解約還要對UZUROCKS娛樂提告。
記者詹鎰睿/綜合報導
據韓國媒體報導，宋智孝透過友人向媒體發布聲明，「宋智孝本人已於14日通知UZUROCKS娛樂終止專屬合約。」並針對公司拖欠薪資以及辭退員工一事，導致宋智孝本人「信任破滅」才決定提出訴訟。對此，UZUROCKS娛樂也發表道歉聲明，也證實了與宋智孝解約一事。
據了解，UZUROCKS娛樂旗下除了宋智孝，池錫辰，還有演員吳萬石、歌手高耀太、饒舌歌手白佳等知名藝人，早在今年4月初就被爆料資金短缺，拖欠旗下藝人與員工酬勞2個月，就連經紀人都出面指控，幫藝人代墊的餐費、車馬費也被拖欠至少3個月，此外，公司還以經營不善為由，將10多名員工離職，至今仍沒拿到薪資。
當時UZUROCKS娛樂還發布聲明澄清，事實並非如此，沒有員工被拖欠薪資的情況，還強調對所屬藝人的季度薪資也將在預定時期順利結算。如今，宋智孝大動作解約，甚至提告，也意外掀起韓國娛樂圈的關注。