陸劇女神白鹿失言「小母狗」！4年前爭議片段流出 挨轟歧視女性
「陸劇女神」白鹿因古裝劇《周生如故》、《長月燼明》人氣飛漲，近日卻因人紅是非多，被網友翻出2019年受訪失言「小母狗」片段，砲轟她歧視女性，白鹿緊急道歉，強調以後會更加嚴格約束自己言行。
記者羅凌筠/綜合報導
2019年白鹿和許凱搭檔演出古裝劇《招搖》，當時接受媒體訪問，白鹿被問到這對CP最受大家喜愛的地方是什麼？她說：「女霸總和小奶狗的故事，然後後期又變成男霸總和小母狗的故事，反正就是還挺有意思的。」其中把女性稱為「小母狗」，被指出言詞具有強烈侮辱性。
同時白鹿也被網友起底，過去發文經常自稱是「男人」，曾在公開場合發表一些「我本身比較排斥娘的東西」、「我真的就是個男人，大家都知道」等言論，疑似有貶低女性的意思。
對此，白鹿發文道歉，稱：「這幾天，因為過往的言論內容，引發了很多討論。我的確沒有用恰當的方式表達自己的觀點和想法，給大家帶來了不適，我深感抱歉。這次大家的批評對我是一個很重要的提醒，以後會更加嚴格約束自己言行，避免使用不恰當、不尊重的詞彙。最後，我再次為我這些不當的言論表示歉意！並且向所有支持和監督我的人表示感謝！」