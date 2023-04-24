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好天氣再等等！週四太陽才露臉　勞動節連假往中南部躲雨

▲ 明(25)天一直到週三(4/26)北部、東半部以及中南部山區仍有短暫陣雨，出門還是要記得帶傘。（圖／NOWnews攝影中心）
▲ 明(25)天一直到週三(4/26)北部、東半部以及中南部山區仍有短暫陣雨，出門還是要記得帶傘。（圖／NOWnews攝影中心）

記者周淑萍/綜合報導

今(24)北部、東半部甚至中南部山區依舊有短暫陣雨，各地雲量多，天氣感覺陰陰的，明(25)天微弱鋒面東移，一直到週三(4/26)鋒面尾端掠過北部海面，北部、東半部以及中南部山區仍有短暫陣雨，只有中南部平地的天氣較穩定，大致為多雲。預計週四(4/27)開始一直到週六(4/29)北部、東半部天氣好轉，雖然會有局部性的短暫陣雨，但不太會影響外出，中部、南部的天氣又會更好一點，陽光將更加明顯。

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這個禮拜的天氣為典型的春季型，鋒面移動以及東北季風的強弱掌控了天氣的好壞。明天週二(4/25)晚間起到週三(4/26)因為微弱鋒面尾端掠過、東北季風增強，北部、東半部降雨將會增多。只有中南部平地的天氣較穩定，大致為多雲。

▲好天氣還要再等幾天，預計週四(4/27)開始一直到週六(4/29)北部、東半部天氣好轉，雖然會有局部性的短暫陣雨，但不太會影響外出。(圖／記者周淑萍攝)
▲好天氣還要再等幾天，預計週四(4/27)開始一直到週六(4/29)北部、東半部天氣好轉，雖然會有局部性的短暫陣雨，但不太會影響外出。(圖／記者周淑萍攝)
尤其週三(4/26)因為東北季風較強，北部、東北部白天高溫可能降到20-22度間，花東地區也會降到24-26度，感受較偏涼，中部、南部不太受到影響，中部白天高溫仍普遍可以來到28-30度左右，嘉義以南的南部地區高溫會來到30-32度，南北之間的溫度差異變化較大，南來北往的朋友請多留意。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，週四(4/27)至週六(4/29)白天，雖然預報看起來仍有一些局部性的短暫陣雨機會，不過已經不太會影響外出，中部、南部的天氣又會更好一點，陽光將更加明顯。風向轉變之後，北部、東半部的溫度也會很快的回升上來，尤其週五、週六北台灣的高溫也可能回到28-30度或以上，跟前幾天的偏涼溫度相比，反差很大，可說是很典型的春季溫度劇烈起伏現象，提醒大家要多加留意身體健康的情況，中部、南部則是持續溫暖到有些偏熱的溫度。

吳聖宇提醒，本週另一次天氣變化是落在週六(4/29)晚間到週日(4/30)之間，還會有一次鋒面尾端掠過及東北季風增強的過程，同樣是北部、東半部受影響較大。至於中部、南部目前來看這個禮拜的天氣都相對穩定，降雨機會低，短期間內要有明顯降雨的可能性並不大。

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