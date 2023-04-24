好天氣再等等！週四太陽才露臉　勞動節連假往中南部躲雨

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尤其週三(4/26)因為東北季風較強，北部、東北部白天高溫可能降到20-22度間，花東地區也會降到24-26度，感受較偏涼，中部、南部不太受到影響，中部白天高溫仍普遍可以來到28-30度左右，嘉義以南的南部地區高溫會來到30-32度，南北之間的溫度差異變化較大，南來北往的朋友請多留意。
天氣風險公司分析師吳聖宇指出，週四(4/27)至週六(4/29)白天，雖然預報看起來仍有一些局部性的短暫陣雨機會，不過已經不太會影響外出，中部、南部的天氣又會更好一點，陽光將更加明顯。風向轉變之後，北部、東半部的溫度也會很快的回升上來，尤其週五、週六北台灣的高溫也可能回到28-30度或以上，跟前幾天的偏涼溫度相比，反差很大，可說是很典型的春季溫度劇烈起伏現象，提醒大家要多加留意身體健康的情況，中部、南部則是持續溫暖到有些偏熱的溫度。
吳聖宇提醒，本週另一次天氣變化是落在週六(4/29)晚間到週日(4/30)之間，還會有一次鋒面尾端掠過及東北季風增強的過程，同樣是北部、東半部受影響較大。至於中部、南部目前來看這個禮拜的天氣都相對穩定，降雨機會低，短期間內要有明顯降雨的可能性並不大。