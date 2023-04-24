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分期繳占比創3年新高　富邦人壽曝今年3大方針、拉攏3大潛在客群

▲展望2023年，富邦人壽總經理陳世岳提出3大方針，並要拉攏3大潛在客群。（圖／記者顏真真攝）
▲展望2023年，富邦人壽總經理陳世岳提出3大方針，並要拉攏3大潛在客群。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

因應接軌IFRS 17，壽險公司積極拉高分期繳比重。富邦金控旗下富邦人壽總經理陳世岳今（24）日指出，今（2023）年首季總保費收入逾240億元，分期繳保單占5成，占比創下疫情以來3年新高。展望今年，除持續謹慎因應風險，也訂定3大年度方針，藉以帶動組織產能，今年也預計再增員5千位，並持續拓展金控旗下客群綜效，讓金融百貨的功能持續發揚光大，除富邦金併日盛金帶入約350萬新客戶，還有台北富邦銀行發行Costco聯名卡及防疫保單，希望都可變成富邦人壽的客戶。

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富邦人壽2022年全年稅後獲利約655.5億元，創下歷年次高紀錄，淨值比遠高於法定最低要求3%以上，且2022年底合併總資產已超過5.6兆元，資本適足率（RBC）超過300%維持良好水準。另富邦人壽去年初年度保費（FYP）達1063億元，總保費（TP）收入近3461.7億元，其中銀行通路即超過542億元，市占率近14%。

展望2023年，陳世岳表示，除持續謹慎因應風險，並提出3大年度方針，包括公平待客推動永續、保險普惠深耕年輕關懷高齡及公司經營穩健利，藉以帶動組織產能，持續推升上攻力道。他說，富邦人壽將持續強化善用資金影響力，透過綠色投資、綠色採購及綠能發展等驅使產業永續發展，富邦人壽今年也成立永續發展部的專責部門，另據統計，2022年綠色投資金額1兆8948億元，近7年累計綠色採購金額5.05億元。

此外，他也希望富邦金的金融百貨優勢可以持續發揮，深化內外部通路產能與合作，並結合富邦金多元金融服務的優勢，尤其金金併帶入約350萬新客戶，還有北富銀發行Costco聯名信用卡、防疫保單，希望可以變成富邦人壽的客戶。

在業務通路上，富邦人壽通訊處及服務據點遍布全台21縣市，總計超過370處，專職業務員人力近2萬人，2022年下半年生活逐步常態化，累計全年增員人數逾4千人，年增3成。陳世岳說，希望維持人力在近2萬人，今年預估總增員人數目標5000人，並以「超職」為主軸不斷深化，推出更具激勵效果的獎勵設計。

至於銀行通路，富邦人壽持續掌握市場變化及客戶需求，並適時調整商品與服務，目前共與全台36家銀行合作，2022年FYP超過542億元，市占近14%，今年除繼續穩固投資型類全委和新台幣利變壽險之外，也會增加美元期繳及策略型分紅保單等銷售。

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