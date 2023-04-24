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特企／百威金尊精選單一品種麥芽獻禮「520」　打造獨到送禮金

▲百威金尊「用心為此刻，獻禮520」禮盒，內含百威金尊330mL罐裝8入、百威金尊品牌專屬玻璃杯一只。(圖/品牌提供)
▲百威金尊「用心為此刻，獻禮520」禮盒，內含百威金尊330mL罐裝8入、百威金尊品牌專屬玻璃杯一只。(圖/品牌提供)

本報訊

520屬於「愛」的日子即將到來，也是表達情感的絕佳時刻！選擇一款高品質的禮品表達心意，「它」絕對會是你的金緻首選！對從原料栽種到產品產出都嚴格把關的百威金尊，推出「用心為此刻，獻禮520」禮盒，將花點心思的百威金尊，獻給最值得花心思的人和事，讓那些特別的時刻顯得更加珍貴，透過禮盒在此刻向愛情致以最真摯的祝福！

此次禮盒的亮點之一「品牌專屬玻璃杯」，採用優質玻璃材料製作，高質感燙金杯口與品牌Logo，讓你在品味美酒的同時感受到品牌的獨特魅力，不僅提升了啤酒愛好者的享用體驗，更能展現您送禮的用心與品味！不論是送給另一半，還是親朋好友，皆能傳達出最真摯的情感與愛意，成為你情感傳遞的最佳媒介。

百威金尊啤酒一直以來都以「追求高品質」為品牌核心理念，每罐百威金尊都經過嚴格的層層把關，確保啤酒的絕佳風味與品質保證。罐身的磨砂手感、金屬霧面質感，純金與珍珠白的高雅配色，更能彰顯百威金尊的高品質與尊榮華貴！

百威金尊選用單一品種麥芽釀製，口感甘醇豐富並帶有醇厚麥香，每一口都是最純粹順口的享受，最適合為色香味俱全的佳餚增添點風味，讓食材多層次展現，是金緻搭餐首選酒品，讓你擁有極致的味蕾饗宴！

在520這浪漫又特別的節日，與摯愛一起分享這款高品質的啤酒，用一杯百威金尊表達對彼此的愛與關心，百威金尊「用心為此刻，獻禮520」讓你送禮的心意不落人後，快到指定通路選購吧！

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百威金尊「用心為此刻，獻禮520」禮盒
優惠價：NT$318元/組(優惠時間以通路為準)
內容物：含百威金尊330mL罐裝8入、百威金尊品牌專屬玻璃杯一只。
購買地點：家樂福、大潤發限量販售（數量有限售完為止）。
 

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