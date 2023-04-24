竹市與美峽谷大學簽署合作備忘錄　免出國可預修美國大學課程

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新竹市府表示，竹市公私立高中職學生只要通過英語能力認證，即可線上先修國際學分課程，提供超過200門以上專業課程，供學童適性選擇並思考未來職涯方向，更豐富學生的學習歷程，未來也可抵免美國名校學分，提升學生國際競爭力。
美國加州峽谷大學國際院長鄭佳宜表示，新竹市作為科技和教育領先的城市，也正在積極推廣國際教育，台灣學生透過線上課程預修美國大學課程，與美國學生共同修課，藉由融入化學習提升語言能力，也能夠促進文化交流。
立峰國際教育發展協會李吳釩理事長提及，峽谷大學具三大優勢，一為全美大學學分費最低廉；二為在國際線上學分能100%抵免，包含知名柏克萊大學、史丹佛大學、約紐大學等，均可做學分轉換；三為保障轉學協議，若學生能維持在校成績，保證進入美國前50大名校就讀，協會也補助弱勢學生協助學生提升自我。
教育處長童鳳嬌指出，竹市目前由3所任務學校協助推動國際教育2.0政策，新科國中為地方培力團，提供學校推動SIEP之培力研習、諮詢與輔導；富禮國中為行政支援窗口，協助政策宣導、SIEP補助行政作業、成效評估調查與國際化普查；香山高中則為國際教育資源中心，負責開拓與媒合學國際交流機會。
新竹市政府表示，針對雙語教育，將持續研發與建置小三至小六數學、自然、社會雙語教材，提供教師多元教學資源，並規劃推動雙語教育有功學校及教師個人獎勵機制，研擬教師出國進修獎勵辦法，實際走訪國外教學現場，學習與觀摩對方長處。此外，市府也積極引進國際認證課程，未來將與三所市立高中討論引進大學預科課程、雙聯學制或校本特色國際課程。