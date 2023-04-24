財報週、法說會登場影響台股投資情緒 短線恐回測季線支撐
台股今（24）日持續在平盤上下震盪，終場小漲17.26點，漲幅0.11%，指數收在15620.25點。專家表示，費城半導體指數回測季線，加上美股進入科技大廠的超級財報週，盤面觀望氣氛濃厚，電子權值股台積電上週跌破季線，同步拖累大盤失守月線關卡。接下來國內法說會密集登場，再加上5月初有FOMC會議，勢必將持續影響台股投資情緒，短線台股恐回測季線支撐。
記者許家禎／台北報導
台股權值王台積電今日弱勢走低，終場跌4元，收在507元，跌幅0.7%，連帶拖累其他晶圓代工大廠，聯電跌近1%，世界先進跌1.4%，唯力積電漲1.8%。其他重要電子股如聯發科強勢漲1.65%，國巨與英業達漲逾2%。而今日盤面焦點為碳權概念股，華紙飆漲停，正隆漲近7%、榮成漲近5%，永豐餘與寶隆漲2到3%。
PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，隨著類股輪動，之前漲多的電子指數在半導體類股回檔整理之下，表現為三大指數最末，跌破季線之下，反觀金融、傳產指數皆在月季線上方。
廖炳焜指出，傳產族群今年來持續受惠於解封與連假效應，帶動餐飲、飯店、旅遊等類股表現，且各公司的第一季業績亮眼，成為盤面吸金焦點，預料下一波母親節、端午節等節慶加持，有助於內需市場持續成長，進而帶動相關類股漲勢。
廖炳焜表示，展望台股本週依然將受到美國超級財報週牽動，包括德州儀器、Intel、Google、微軟、亞馬遜等重量級科技股將公布財報，且國內法說會密集登場，5月首週高通、蘋果等重磅級企業接棒登場，加上5月初的FOMC會議將召開，勢必將持續影響相關台股投資情緒，短線台股恐回測季線支撐。
※【NOWnews 今日新聞
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