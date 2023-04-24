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特企／台灣隱形冠軍！昇鋭電子參展「Secutech 2023」亮點一次看

▲昇鋭電子於1987年正式成立，創辦人江添貴秉持著「信心、誠心、耐心、恆心」的經營理念。(圖/品牌提供)
▲昇鋭電子於1987年正式成立，創辦人江添貴秉持著「信心、誠心、耐心、恆心」的經營理念。(圖/品牌提供)

本報訊

昇鋭電子於1987年正式成立，創辦人江添貴秉持著「信心、誠心、耐心、恆心」的經營理念，36年來力求突破創新，已服務超過1,000家國內客戶、500家海外客戶，在台灣市場擁有50%以上的市佔率，為全台最大視覺影像專業研發製造商，宣布將參加「2023年Secutech 台北國際安全科技應用博覽會」。

「Secutech 2023」將安全科技結合AI人工智慧、IoT物聯網、5G通訊傳輸、資訊安全、生物辨識、感測、雲技術、大數據及開放式平台等10大技術，展現在安防與防災、軌道與交通、物流與商用車、建築與生活、醫療與照護、工業與廠房、商業等重點場域之安全與智慧化應用，為產業拓展新商機創造應用新價值！其中昇鋭電子在台灣更是智慧監視系統及車載影像系統兩大領域的領航者，本次參展將結合「安防科技X AI運算」新應用，讓國人知道昇鋭不只走在時代尖端，並漸漸將生產製造業轉型成服務業來經營，以滿足客戶多元化需求和即時的技術支援，在這個以誠信為本的時代，昇鋭電子創辦人江添貴超前部屬，持續投入人工智慧AI與安控產品的整合開發，並成功打進美日商用車供應鏈，成為名符其實的台灣隱形冠軍。

昇鋭電子(HI SHARP)今年致力以影像監控為基礎打造數據分析服務，不只提升產品規格，更展現成為一站式服務解決方案供應商的決心，尤以全力開發的VMS（Video Management System）智能影像監控系統為最大亮點，甚至能依照客戶需求結合多項AI深度辨識分析進行量身訂做，並將各類場域應用進行模組化，更強調支援高畫質、高解析之影像輸出及高流暢度播放，充分整合了安控領域的軟、硬體及AI運算，更計畫將整個系統「上雲」升級為雲端監控服務，這也是昇鋭電子現正積極投入之全新軟體技術模式，更是採取系統訂閱制的第一步，歡迎各企業先進於參展期間至昇鋭展區進行指導與體驗，現場將備有專業的服務人員提供全方位解說和示範。

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昇鋭電子近年來積極開發的AI智能影像分析技術也有重大突破，讓VMS系統可精準地偵測與區別各類物件，並可分析該物件的細部屬性，包含穿戴物辨別（如背心、安全帽、絕緣鞋等）、跨鏡追蹤（ReID）及物件索引標記（Metadata, Smart Search）等。採用深度學習技術可因資料的回饋與標註，讓日後辨識更越加精準。此外，昇鋭電子擁有齊全的監控產品線，為滿足各種行業的智慧應用需求，近幾年陸續參與電廠、大型教學醫院、快速道路、橋樑、鐵路及捷運等重大基礎建設工程的監控系統，亦隨著AI影像辨識技術日趨廣泛及純熟，其中幾個應用場域，為減少工安事故，便將AI人工智慧及IoT物聯網技術導入工地管理，藉以提高從業人員的安全，輔助環安衛人員更有效率的管理工地。工地管理的AI應用中，除了基本的職工人臉及車牌辨識管制外，昇鋭電子現已成功落地的實際應用有新式電子圍籬（特定物件入侵及移出）、勞工行為偵測（倒臥、徘徊、靜置等）、煙霧火焰偵測、PPE（人身安全設備）穿戴偵測等，工地案場採用後，除可強化工地安全監督，確保公共工程安全與品質，亦可降低公共工程職業災害，提升整體營造施工安全文化。

另外，隨著近年來智慧家電不斷推陳出新，加上蘋果、Google及Amazon等IT巨擘的數位串連，使得智慧居家應用不斷擴展，而安控產品的應用也開始進入家庭，諸如智慧門鈴、智慧門鎖、寵物攝影機及遠端照護攝影機等，而昇鋭電子也沒有錯過，今年起將陸續發表各類智慧居家產品線，宣告昇鋭電子將加入AIoT產品鏈的供應。

最後，子公司車威視科技，延續母公司逾三十年於安控領域技術的優勢，2014年成立以來，專精於車載安全監控設備，持續針對商用車領域，研發行車視野輔助解決方案，本次將展出全新數位式行車紀錄器、ADAS先進駕駛輔助、車規級專用180度廣角鏡頭、3D AVM環景影像監控及雲端車隊管理平台相關產品，為駕駛帶來更安全便利的行車體驗，滿足全球運輸和物流營運商。

於展會期間4/26~4/28在活動現場加入昇鋭電子 LINE 官方帳號， 並填寫問券即可獲得抽獎通關密語，有機會把1T硬碟帶回家，名額有限，手刀加入！

2023年Secutech 台北國際安全科技應用博覽會資訊
2023年4月26日 9:30am~17:30pm
2023年4月27日 9:30am~17:30pm
2023年4月28日 9:30am~16:30pm

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