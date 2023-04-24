特企／台灣隱形冠軍！昇鋭電子參展「Secutech 2023」亮點一次看

「Secutech 2023」將安全科技結合AI人工智慧、IoT物聯網、5G通訊傳輸、資訊安全、生物辨識、感測、雲技術、大數據及開放式平台等10大技術，展現在安防與防災、軌道與交通、物流與商用車、建築與生活、醫療與照護、工業與廠房、商業等重點場域之安全與智慧化應用，為產業拓展新商機創造應用新價值！其中昇鋭電子在台灣更是智慧監視系統及車載影像系統兩大領域的領航者，本次參展將結合「安防科技X AI運算」新應用，讓國人知道昇鋭不只走在時代尖端，並漸漸將生產製造業轉型成服務業來經營，以滿足客戶多元化需求和即時的技術支援，在這個以誠信為本的時代，昇鋭電子創辦人江添貴超前部屬，持續投入人工智慧AI與安控產品的整合開發，並成功打進美日商用車供應鏈，成為名符其實的台灣隱形冠軍。
昇鋭電子(HI SHARP)今年致力以影像監控為基礎打造數據分析服務，不只提升產品規格，更展現成為一站式服務解決方案供應商的決心，尤以全力開發的VMS（Video Management System）智能影像監控系統為最大亮點，甚至能依照客戶需求結合多項AI深度辨識分析進行量身訂做，並將各類場域應用進行模組化，更強調支援高畫質、高解析之影像輸出及高流暢度播放，充分整合了安控領域的軟、硬體及AI運算，更計畫將整個系統「上雲」升級為雲端監控服務，這也是昇鋭電子現正積極投入之全新軟體技術模式，更是採取系統訂閱制的第一步，歡迎各企業先進於參展期間至昇鋭展區進行指導與體驗，現場將備有專業的服務人員提供全方位解說和示範。
我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，隨著近年來智慧家電不斷推陳出新，加上蘋果、Google及Amazon等IT巨擘的數位串連，使得智慧居家應用不斷擴展，而安控產品的應用也開始進入家庭，諸如智慧門鈴、智慧門鎖、寵物攝影機及遠端照護攝影機等，而昇鋭電子也沒有錯過，今年起將陸續發表各類智慧居家產品線，宣告昇鋭電子將加入AIoT產品鏈的供應。
最後，子公司車威視科技，延續母公司逾三十年於安控領域技術的優勢，2014年成立以來，專精於車載安全監控設備，持續針對商用車領域，研發行車視野輔助解決方案，本次將展出全新數位式行車紀錄器、ADAS先進駕駛輔助、車規級專用180度廣角鏡頭、3D AVM環景影像監控及雲端車隊管理平台相關產品，為駕駛帶來更安全便利的行車體驗，滿足全球運輸和物流營運商。
於展會期間4/26~4/28在活動現場加入昇鋭電子 LINE 官方帳號， 並填寫問券即可獲得抽獎通關密語，有機會把1T硬碟帶回家，名額有限，手刀加入！
2023年Secutech 台北國際安全科技應用博覽會資訊
2023年4月26日 9:30am~17:30pm
2023年4月27日 9:30am~17:30pm
2023年4月28日 9:30am~16:30pm