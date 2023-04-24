名家論壇》單厚之／血「芯」的世代交替

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劉櫂豪之所以會敗給賴坤成，其實就是選太多次了，從2012年當選立委開始，過去10年劉櫂豪幾乎是「無役不與」，每次的立委、縣長選舉，民進黨都提名劉櫂豪，從2012年至今，劉櫂豪選過3次立委、3次縣長，選民每2年就要投他一次。別的地方整天在吵「落跑」的問題，在劉櫂豪身上卻是家常便飯。都說「一張票、一世情」，10年投6次，再多的情也夠了。
王世堅之所以能擊敗何志偉，一方面是長期經營地方，近年個人形象又更加鮮明且討喜；而最後階段何志偉開「地圖砲」show出王世堅的line記錄，結果引發派系大戰，成為壓垮自己的最後一根稻草。
三場初選中，最激烈、最血腥的當屬「費芯之戰」。費鴻泰1994年當選台北市議員、從2005年至今已經5連任立委，選民對於老面孔多少有點膩，徐巧芯打「世代交替」其實很好的切入點。但徐巧芯對費鴻泰的攻擊強度，堪稱是藍綠初選史上前所未見。
過去一個多月，徐巧芯自曝費鴻泰曾找自己當側翼攻擊王鴻薇，批評費鴻泰是「偽君子」，以「狒狒」來影射費鴻泰，又聲稱國民黨有「大局條款」要作掉自己，連雙方互動有沒有握手都拿來大做文章，還到市場「堵」費鴻泰又摔倒，直到黨員投票前一夜還指控費鴻泰包車賄選。
結果徐巧芯一路選到最後，「大局條款」證明是空穴來風；黨員投票沒有看到費鴻泰的投票部隊，反而是徐巧芯的黨員票763票比費鴻泰還多了一票。選前徐巧芯口口聲聲罵費鴻泰是「偽君子」，選後卻要黨中央把費鴻泰列入不分區名單。可以想見，如果初選是費鴻泰勝出，徐巧芯恐怕又是另一副嘴臉。
無論對費鴻泰或徐巧芯而言，最糟的結果都是贏了初選、輸了大選。費鴻泰若贏了初選、輸了大選，就坐實費鴻泰早已實力不繼，無法保住藍軍這一席；反之，若徐巧芯贏了初選卻輸了大選，則證明「世代交替」的正當性不及對選民的承諾，敲鑼打鼓的挑戰也變得沒有正當性。
費鴻泰誤判形勢認為自己勝出的可能性高，所以為了選後的團結整合，一直沒有攻擊徐巧芯，甚至連回應都很弱，結果民調對比、互比、黨員投票都輸了。而徐巧芯卻認為「頭過身就過」，刀刀見血地把費鴻泰往死裡打。選前把事情做絕，選後才好話說盡。
初選過程中，國民黨中央完全放任「黨內互打」，選後自然沒有人有立場來化解、來團結，由上而下的團結，幾乎是沒有可能。而徐巧芯選舉過程中不僅攻擊費鴻泰、惹毛秦慧珠，就連基層里長都遭受波及，黨員投票當天被指控包車的里長，還跳出來說自己「被徐巧芯罵到3點」，徐巧芯想要彌平傷痕、團結地方，也沒有想像中那麼容易。
徐巧芯勝出之後，不少國民黨年輕世代紛紛發聲，認為是國民黨「寶貴的一課」，是黨員和世代交替的勝利，完全無視「世代交替」打到如此「血腥」的負面影響，以及為求勝選不擇手段，可能導致黨員、公職的離心離德。要知道，徐巧芯要真能贏得大選，才能聲稱是世代交替的成功；如果贏了初選卻輸了大選，不過就只是「內鬥內行」的「造反」而已，所謂的「世代交替」也會因此而染上污名。國民黨的徐巧芯們別高興太早了
●作者：單厚之／資深媒體人
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