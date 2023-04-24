特企／李心潔認愛「心焙雞精」　南下「用心焙」粉絲

此次李心潔特別選在心焙雞精旗艦店宣傳她的作品，居然來自她與心焙「浪漫的巧遇」! 李心潔有趣地說「去年團隊從2022年的金馬影展上帶回心焙雞精的贊助禮盒，聽他們提及當時在累到不行的狀態中因為雞精重獲活力，感覺像是一道曙光打在大家的身上，特別感動！」後來在馬來西亞拍攝《富都青年》時，自己也會煲湯給導演及演員喝，再讓劇組夥伴幫忙加入心焙雞精，有吃又有得補！話音剛落，李心潔隨即拿出自己隨身攜帶的煲湯，讓現場觀眾試喝，觀眾陳先生表示「湯頭非常好喝！雞湯味很濃郁。」
李心潔在活動現場表示「心焙雞精用心照顧他人的心，也與這次回歸帶來一系列作品所想傳達的理念相同，進而促成這段良緣。」此次合作，特別將心焙雞精置入於MV《親愛的，我想妳了》中，這首歌主要是獻給所有女性朋友，在迷茫無助時，別忘記還有李心潔，以及愛你的人都在陪伴著你。
母親節前夕在高雄夢時代4/22（六）李心潔分享會的活動中，李心潔近距離的一起將其無私的愛與心焙雞精品牌精神「用心焙、用心陪」理念推廣給現場所有人，分享會中李心潔分享如何透過學習與反思，相互去關照及討論，真正的陪伴不是人在身邊，而是用愛與陪伴來關注身邊的人和事，請大家一起用愛用「心」焙，真正做到用心陪伴。
李心潔也大方分享自己在7/22（六）將於台北流行音樂中心舉辦演唱會，喜歡李心潔的粉絲可至心焙雞精的活動網頁參加抽獎，20位的幸運粉絲可以獲得演唱會門票！《心焙雞精活動網頁》
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