禾浩辰「薄紗裝」性感撩妹！天心拋《最佳》前夫：有小鮮肉就好
律政職人劇《最佳利益》2、3季首播記者會今（24）日舉行，王牌律師天心與「前夫」温昇豪的戰火延續，她透露在第二季裡更討厭温昇豪了，「他回來跟我搶工作，到底還能讓我多失望？為什麼要出現在我面前？」還笑說只需穿透視薄紗的禾浩辰在身邊，「有小鮮肉就好！」禾浩辰也嘴甜形容他和天心的關係，叫作「沒有方律（天心角色）就沒有姜智騫（禾浩辰角色）」，逗得天心好樂：「我喜歡這種油膩。」
記者羅凌筠/台北報導
楊銘威、田羽安的辦公室戀情加溫，純純的愛將升級成火花猛烈，田羽安一進組的第一場戲就是跟楊銘威吵架，因為中間隔了2年沒拍攝，為了跳脫哥兒們的情感，田羽安在開機前牽著楊銘威的手，「我們都放空沒講話，感受對方的心跳呼吸。」醞釀情侶狀態的感情。楊銘威還被爆料因疫情停拍時變胖5公斤，田羽安吐槽：「他回來的時候西裝超憋，褲子都扣不起來。」
而生力軍Darren（邱凱偉）身為本季大魔王，在事務所是叱吒風雲的小老闆，在職場搞曖昧關係跟潛規則，甚至被導演加了一場在辦公室打手槍的即興戲，他笑說自己像是對電腦性騷擾，「進去打開電腦，拿衛生紙，結束擦一擦就好。」這場戲也表達出這個人物有他承受的壓力，Darren說：「很舒服，可以隨時隨地做一些快樂的事，像狗在路上，也不會有人管你，我在辦公室也是這樣，我最大。」
Darren和陳庭妮在劇中展開豪門宮鬥，為繼承之戰互咬，Darren的角色小時候很疼愛妹妹，成長期因比較心態開始討厭她，陳庭妮演出比較腹黑的一面，笑說和Darren的關係：「表面看起來滿好的，私底下高來高去。」瓊瑤小生張佩華飾演2人的父親，Darren說：「我看到佩華哥嚇死，他越看越像藏獒。」因為他走路有風、霸氣外露，站姿挺拔又帥氣。《最佳利益》2、3季將於4月29日晚上9點將在MyVideo、公視首播，每周六晚上10點起將在MyVideo上架新集數，並於八大戲劇台4月30日跟播。