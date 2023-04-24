美菲軍演秦剛到訪　學者：菲避險策略不得罪美中

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他說，秦剛飛往菲律賓與小馬可仕會面，這個舉動也是期望可以再把菲律賓拉回靠北京一些，另也穩固小馬可仕先前訪中國所留下的承諾。
張登及強調，對於菲律賓來說，在不同領域顯示與不同方的親近，軍事安全指望美國，遵守美菲共同防禦條約，但不想捲入美國掀起的區域衝突；在涉台議題上，菲律賓也不要中國誤會和美國有同樣立場，「兩方都不得罪」。
張登及指出，菲律賓、新加坡等中國周邊國家都表現了避險策略。中國將和新加坡舉行聯合海上軍演，新加坡其實也和美國有密切軍事合作；推估中國、新加坡這次聯合海上軍演的象徵性意義較大，規模、合作深度會較美、星合作小很多。
台北醫學大學一般通識組教授兼通識教育中心副主任張國城告訴中央社，菲律賓在美國印太策略上有重要角色，台菲也有密切經貿往來，中國必須避免菲國在涉台議題上過於接近台、美，秦剛訪菲有將菲國從傾向美國拉回靠近中國的意思，這也是降低援台空間。
張國城表示，中國向來重視與菲律賓關係，菲律賓不僅關於涉台也關乎南海等議題，倘若菲律賓對美軍在台海協防上提供大力支持，對於中國軍力威脅來說，將是個很大的嚇阻；在這樣的基礎上，建議台菲關係可以重點經營，加大雙方經貿、文化等往來。（編輯：邱國強）1120424