特企／新光銀行在地回饋　響應大甲媽祖遶境

特企／普發現金神助攻！遠百母親節超好下手

▲「全民共享普發現金」6,000元4月6日入帳，已經幫大家儲備好母親節購物金。（圖/品牌提供)
▲「全民共享普發現金」6,000元4月6日入帳，已經幫大家儲備好母親節購物金。（圖/品牌提供)

本報訊

「全民共享普發現金」6,000元4月6日入帳，已經幫大家儲備好母親節購物金，遠東百貨當然好康跟一波，從預購「美麗購物節」開跑以來回饋釋出，緊接著4月26日起登場的「媽咪我愛你」不能鬆懈，整檔業績預計成長超越10%。

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遠東百貨全台12店遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮「媽咪我愛你」檔期從4月26日(三)~5月16(二)同步登場。

無論是為媽咪選購禮物，或是自己心儀很久的好物必須入手，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元。(4月26日~5月7日首12日台中大遠百國際精品當日單筆滿20,000元送1,000元，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百國際名品當日單筆滿10,000元送1,000元。保健器材當日單筆滿5,000元送600元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。

針對信用卡祭出14大指定銀行銀行全館(數位3C、MUJI除外)當日單筆刷滿6,600元且分6期送200元，12大指定銀行數位3C(含APPLE)、MUJI單筆刷1萬元且分6期送500元。「媽咪我愛你」檔期HAPPY GO卡友來店送好禮，5月3日起持HAPPY GO卡加全館當日單筆滿1,200元同卡號消費發票即可兌換粉紅甜心酷冰杯，超多優惠，好康享不完。

商品推薦上，隨著今年Y2K風潮崛起，台中大遠百「媽咪我愛你」檔期祭出時尚圈最火的流行包款及單品搶攻初夏商機，主打「百變媽咪 璀璨之星」，今年的母親節，禮讚多種風貌的母親角色，無論是挑禮物或是自用都跟上潮流。

新竹大遠百持遠百APP男、女、童裝當日累計滿10,000元加送200元、專門大店加碼回饋寶雅、宜得利、GAP、ABC-MART 當日累計滿30,000元送200元。

高雄大遠百即日起~5月14日推出女裝設計師及指定品牌獨家加碼活動，凡於1F夏姿、2F溫慶珠、葉珈伶、viga wang、23區、ICB、組曲單筆滿10,000元加送500元、滿30,000元再加送500元，2F NARA CAMICIE、4F COCODEAL單筆滿6,000元加送500元，喜愛設計師品牌的粉絲記得手刀快搶。

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