特企／普發現金神助攻！遠百母親節超好下手

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針對信用卡祭出14大指定銀行銀行全館(數位3C、MUJI除外)當日單筆刷滿6,600元且分6期送200元，12大指定銀行數位3C(含APPLE)、MUJI單筆刷1萬元且分6期送500元。「媽咪我愛你」檔期HAPPY GO卡友來店送好禮，5月3日起持HAPPY GO卡加全館當日單筆滿1,200元同卡號消費發票即可兌換粉紅甜心酷冰杯，超多優惠，好康享不完。
商品推薦上，隨著今年Y2K風潮崛起，台中大遠百「媽咪我愛你」檔期祭出時尚圈最火的流行包款及單品搶攻初夏商機，主打「百變媽咪 璀璨之星」，今年的母親節，禮讚多種風貌的母親角色，無論是挑禮物或是自用都跟上潮流。
新竹大遠百持遠百APP男、女、童裝當日累計滿10,000元加送200元、專門大店加碼回饋寶雅、宜得利、GAP、ABC-MART 當日累計滿30,000元送200元。
高雄大遠百即日起~5月14日推出女裝設計師及指定品牌獨家加碼活動，凡於1F夏姿、2F溫慶珠、葉珈伶、viga wang、23區、ICB、組曲單筆滿10,000元加送500元、滿30,000元再加送500元，2F NARA CAMICIE、4F COCODEAL單筆滿6,000元加送500元，喜愛設計師品牌的粉絲記得手刀快搶。