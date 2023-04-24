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特企／葉惠青以何壽川「醣經濟」為基礎　打造全循環碳管理平台

▲永豐餘「碳管理事業群」（Carbontech & Management Group），特別延攬前經濟部能源局長，擁有豐富能源與碳管理經驗的葉惠青先生擔任事業群負責人。(圖/品牌提供)
▲永豐餘「碳管理事業群」（Carbontech & Management Group），特別延攬前經濟部能源局長，擁有豐富能源與碳管理經驗的葉惠青先生擔任事業群負責人。(圖/品牌提供)

本報訊

造紙起家的永豐餘作為高耗能產業，面對淨零時代的來臨，透過領先產業的循環經濟理念，不僅一一克服淨零減碳的各項挑戰，更將其昇華為企業轉型的動力，使永豐餘一舉成為碳循環先驅企業。設立於2022年12月的永豐餘「碳管理事業群」（Carbontech & Management Group），特別延攬前經濟部能源局長，擁有豐富能源與碳管理經驗的葉惠青先生擔任事業群負責人，並向再生能源、儲能與碳循環等領域佈局發展。

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葉惠青認為碳事業管理非新創，而是永豐餘一直以來具體實踐的案例，透過永豐餘二代創辦人何壽川先生所提出的「醣經濟」概念作為材料與能源基礎，結合數位科技，建立農業、全紙、再生能源、水及碳等五大全循環系統，邁向循環經濟及智慧能源為主的碳科技產業模式，並以永豐餘正在進行的具體實踐案例，邀集產官學共同朝永續發展的目標推進。

葉惠青表示永豐餘從造紙起家，不僅重視製造紙的能源循環，同時回收紙使用率達97%，而造紙過程中的生質能廢棄物也進行妥善運用，將固體做為SRF燃料、液體則成為木質素發電和沼氣發電。而永豐餘在造紙過程中製程水回收再利用後，最終處理成合規的放流水涵養濕地，並在兩岸種植三萬公頃的森林，完成從造林到造紙的固碳產業鏈；而五大全循環的實踐也使永豐餘獲得BS 8001循環經濟商業模式最高等級認證，同時也是全球第一家造紙業獲得此殊榮。

MIC報告指出，全球有七成溫室氣體排放與材料處理和使用相關，若採循環經濟措施，預計將可降低近四成溫室氣體排放。對此，永豐餘在2020年建構的零燃煤汽電共生SRF鍋爐，不僅是全臺首座並且主要使用固體再生燃料，產出熱能與電力提供廠內製程使用，可達成年減燃煤八萬七千八百噸、每年減少四萬六千多噸二氧化碳當量排放成效。

葉惠青進一步強調，在全球淨零碳排的盡速賽道上，能夠整合非綠電及綠電的電力系統，是取得未來市場交易的關鍵優勢。而永豐餘基於全循環碳管理平台的發展策略，透過永餘智能及永豐能源兩大公司，雙軌發展電力聚合虛擬電廠及能資源資訊中心，未來預計配合國內對「碳定價」的規範及碳權市場系統的發展，可望建立新興的碳管理商業模式，達成協助減量、抵換或交易的發展目標。

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