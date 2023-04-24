特企／葉惠青以何壽川「醣經濟」為基礎　打造全循環碳管理平台

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葉惠青表示永豐餘從造紙起家，不僅重視製造紙的能源循環，同時回收紙使用率達97%，而造紙過程中的生質能廢棄物也進行妥善運用，將固體做為SRF燃料、液體則成為木質素發電和沼氣發電。而永豐餘在造紙過程中製程水回收再利用後，最終處理成合規的放流水涵養濕地，並在兩岸種植三萬公頃的森林，完成從造林到造紙的固碳產業鏈；而五大全循環的實踐也使永豐餘獲得BS 8001循環經濟商業模式最高等級認證，同時也是全球第一家造紙業獲得此殊榮。
MIC報告指出，全球有七成溫室氣體排放與材料處理和使用相關，若採循環經濟措施，預計將可降低近四成溫室氣體排放。對此，永豐餘在2020年建構的零燃煤汽電共生SRF鍋爐，不僅是全臺首座並且主要使用固體再生燃料，產出熱能與電力提供廠內製程使用，可達成年減燃煤八萬七千八百噸、每年減少四萬六千多噸二氧化碳當量排放成效。
葉惠青進一步強調，在全球淨零碳排的盡速賽道上，能夠整合非綠電及綠電的電力系統，是取得未來市場交易的關鍵優勢。而永豐餘基於全循環碳管理平台的發展策略，透過永餘智能及永豐能源兩大公司，雙軌發展電力聚合虛擬電廠及能資源資訊中心，未來預計配合國內對「碳定價」的規範及碳權市場系統的發展，可望建立新興的碳管理商業模式，達成協助減量、抵換或交易的發展目標。