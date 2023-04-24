聰明報稅／想臨櫃查詢申報所得稅 先用三合一叫號預約省時方便
今（112）年所得稅申報5月開跑，各地區國稅局自4月28日起提供民眾查調111年度所得及扣除額資料服務、5月1日受理臨櫃網路申報服務，雖然政府提供許多網路及手機申報服務，但是有不少人想臨櫃報稅或查調所得資料。財政部提醒，各地區國稅局都有提供三合一叫號預約服務，可預約次日（含）起3個工作日指定時，明（25）日起就可預約4月28日的所得及扣除額查調，4月26日起可預約5月1日的臨櫃網路申報服務，減少現場等候時間。
記者顏真真／台北報導
財政部高雄國稅局進一步說明，為提升民眾臨櫃報稅之便利性，各地區國稅局今年提供三合一叫號預約服務，民眾如有臨櫃報稅及查調所得及扣除額需求，可先透過財政部電子申報繳稅服務網、各地區國稅局網站或免付費服務電話，預約次日（含）起3個工作日指定時段臨櫃報稅及查調所得及扣除額，並如約至現場掃描QR-Code完成報到，國稅局將優先叫號受理。
由於今年各地區國稅局自4月28日起提供民眾查調111年度所得及扣除額資料服務、5月1日受理臨櫃網路申報服務，因此，國稅局表示，明日起就可預約4月28日的所得及扣除額查調，4月26日起可預約5月1日的臨櫃網路申報服務，5月30日可預約5月31日所得及扣除額查調及臨櫃網路申報服務。
不過，國稅局也提醒，各時段名額有限，仍有臨櫃辦理所得及扣除額查調或網路申報需求的民眾，別忘透過免費服務電話（0800-000-321）、財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw）或各地區國稅局網站預約，並如約至現場完成報到，即可享優先受理查調或申報的便利。