盧沙野發言引多國怒火 中國外交部打臉：尊重前蘇聯國家主權地位
中國駐法國大使盧沙野近日接受法國電視台專訪時，脫口說出「前蘇聯國家在國際法上無實質地位」，此番言論隨即引起軒然大波，波羅的海三國外交部更就此分別召見中國外交官。中國外交部24日對於外界反應作出回應，稱中國「尊重所有前蘇聯國家的主權地位」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
盧沙野24日接受法國《新聞台》（La Chaîne Info，LCI）專訪時，被問及對於俄烏戰爭的看法，以及是否把俄羅斯於2014年併吞的克里米亞視為烏克蘭領土。盧沙野對此表示，「克里米亞從一開始就是俄羅斯的」、「在國際法中，前蘇聯國家沒有實質地位，因為沒有國際協議來實現它們的主權國家地位。」節目曝光後，隨即引發歐洲輿論譁然，包括波羅的海三國、烏克蘭等被指涉的國家皆提出抗議，80位歐洲議會議員還要求將他驅逐。
對此，中國外交部發言人毛寧24日在記者會上表示，中國在克里米亞問題上的立場沒有變化，北京尊重各國的主權。
毛寧同時表示，在蘇聯解體後，中國是最早與前蘇聯加盟共和國建立外交關係的國家之一。建立以來，中國始終癛持相戶尊中、平等相帶的原則，發展雙邊友好關係，並強調中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國的主權國家地位。
針對有關烏克蘭問題，毛寧強調，中國在這個問題上的立場是客觀公正的，「我們的立場非常明確，願意同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機發揮自己的作用。」