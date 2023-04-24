陳庭妮欠稅父進看守所7天獲釋！認了「見過爸爸」 封口家人隱私
陳庭妮的76歲父親陳奕樑經營冷凍肉品批發公司，因欠稅418萬元遭法務部執行強制管收，在彰化看守所關了7天，上月繳清後獲釋，陳庭妮今（24）日出席《最佳利益》2、3季首播記者會，被問到見過爸爸了嗎？陳庭妮點點頭，低調表示：「因為這件事比較隱私，也會牽涉到家人，他們不是公眾人物，這件事不會再回應。」
記者羅凌筠/台北報導
陳庭妮戲裡飾演Darren（邱凱偉）的妹妹，在片花中穿著監獄服亮相，陳庭妮透露自己入獄的關鍵竟是遭哥哥陷害，便與天心聯手想辦法洗刷罪名，而兄妹兩人為爭產的各種對峙、撕破臉精彩可期，她分享：「戲裡真的好討厭，但戲外我很喜歡他，我覺得哥哥很可愛。」邱凱偉表示：「一開始我們有聊了，小時候感情很好，在成長的過程中不斷被爸爸灌輸很多話術，對於妹妹可能會把我的位子搶走，會開始討厭妹妹，但我小時候還是很疼愛妹妹的。」
陳庭妮也表示這對兄妹暗潮洶湧：「我覺得表面看起來很好，但私底下互相算計，我們錯過了最佳的和解時機，反而把自己的心門關起來，造就後來的故事發展。」28日生日的她也說：「今天要把生日願望獻給《最佳利益》，今年很開心《最佳利益》首播，3個願望都獻給《最佳利益》，希望收視長紅！」
Darren和陳庭妮飾演張佩華的小孩，邱凱偉表示：「佩華哥對我而言就像藏獒般霸氣，走路有風、霸氣外露的感覺。」楊銘威開玩笑指出爸爸張佩華是藏獒，陳庭妮就像阿富汗獵犬，人真的會跟自己的寵物氣質相近，「養動物要慎選！」《最佳利益》2、3季將於4月29日晚上9點將在MyVideo、公視首播，每周六晚上10點起將在MyVideo上架新集數，並於八大戲劇台4月30日跟播。