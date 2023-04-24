老爺酒店集團自辦「線上旅展」　房價最低每晚2800元

我是廣告 請繼續往下閱讀
喜愛懷舊老城有「新竹老爺x台南老爺」舊食光雙城遊，每晚只要2800元起，平均下來每晚房價最低；偏好設計潮流者首推老爺行旅三館聯賣套票，入住三館只要8499元起，包括台南、台中及南港3家最潮老爺；喜愛日式度假風格的消費者，「知本老爺x台北老爺」療癒無限假期，雙館聯賣每套只要9,988元起。此外，也推出每年旅展很受歡迎的10家老爺通用的「3200元聯合住宿券」，以及14間餐廳適用的「1880元聯合餐飲券」。
「福容大飯店 淡水漁人碼頭」則歡慶12週年，五月份推出五重好禮。第一重「滿額抽大獎」：館內消費單張發票每滿1200元，可獲得一張抽獎券，獎項包含Perfun香氛體驗組、烤鴨券、下午茶券、住宿券等，最大獎是「星宇航空」桃園-宿霧雙人來回機票。第二重「指定專案兒童年齡加總12歲免費」客房優惠活動：每日限量10間。
第三重「親子體能館單日暢玩DayPass」：只要499元（一天玩四場價值1996元），300坪室內空間，不用擔心太熱曬太陽，下雨天也能玩。第四重「觀景情人塔 買大送小」：以定價220購買成人票，贈一位12歲(含)以下兒童免費搭乘一次。第五重「麗 養身SPA優惠套組」：芳療課程60分鐘3堂(定價8400元）加贈送30分鐘(定價1400元），總價值9800元，優惠價5000元，約是51折優惠。