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老爺酒店集團自辦「線上旅展」　房價最低每晚2800元

▲老爺酒店集團自辦線上旅展，新竹老爺與台南老爺「舊食光無限」雙城之旅的雙城套票5600元，平均每晚2800元起。（圖／老爺酒店提供）
▲老爺酒店集團自辦線上旅展，新竹老爺與台南老爺「舊食光無限」雙城之旅的雙城套票5600元，平均每晚2800元起。（圖／老爺酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台中旅展剛結束，每年年尾全台最大的台北國際旅展也還未來到，為衝刺下半年國旅市場，老爺酒店集團將於明(25)中午12點將推出限時72小時「老爺閃購節」線上旅展，房價最低有「新竹老爺x台南老爺」舊食光雙城遊，每晚只要2800元起。另外「福容大飯店 淡水漁人碼頭」歡慶12週年，推多重優惠，最大獎有機會獲得「星宇航空」桃園-宿霧雙人來回機票。

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老爺酒店集團以老爺旅遊無限公司為題，明(25)中午12點將推出限時72小時「老爺閃購節」線上旅展，包含「泡湯無限」、「舊食光無限」、「潮流無限」及「療癒無限」等四大主題商品，其中最受消費者期待的是「礁溪老爺x北投老爺」泡湯無限雙溫泉假期，雙館聯賣每套只要9999元起，等同現享3折優惠，每日限量100套。

喜愛懷舊老城有「新竹老爺x台南老爺」舊食光雙城遊，每晚只要2800元起，平均下來每晚房價最低；偏好設計潮流者首推老爺行旅三館聯賣套票，入住三館只要8499元起，包括台南、台中及南港3家最潮老爺；喜愛日式度假風格的消費者，「知本老爺x台北老爺」療癒無限假期，雙館聯賣每套只要9,988元起。此外，也推出每年旅展很受歡迎的10家老爺通用的「3200元聯合住宿券」，以及14間餐廳適用的「1880元聯合餐飲券」。

▲往年旅展很受歡迎的老爺酒店「3200元聯合住宿券」也有，十家老爺酒店住宿任選，再享買20張再送2張優惠。（圖／老爺酒店提供）
▲往年旅展很受歡迎的老爺酒店「3200元聯合住宿券」也有，十家老爺酒店住宿任選，再享買20張再送2張優惠。（圖／老爺酒店提供）
「福容大飯店 淡水漁人碼頭」則歡慶12週年，五月份推出五重好禮。第一重「滿額抽大獎」：館內消費單張發票每滿1200元，可獲得一張抽獎券，獎項包含Perfun香氛體驗組、烤鴨券、下午茶券、住宿券等，最大獎是「星宇航空」桃園-宿霧雙人來回機票。第二重「指定專案兒童年齡加總12歲免費」客房優惠活動：每日限量10間。

第三重「親子體能館單日暢玩DayPass」：只要499元（一天玩四場價值1996元），300坪室內空間，不用擔心太熱曬太陽，下雨天也能玩。第四重「觀景情人塔 買大送小」：以定價220購買成人票，贈一位12歲(含)以下兒童免費搭乘一次。第五重「麗 養身SPA優惠套組」：芳療課程60分鐘3堂(定價8400元）加贈送30分鐘(定價1400元），總價值9800元，優惠價5000元，約是51折優惠。

▲「福容大飯店 淡水漁人碼頭」歡慶12週年，五月份館內消費單張發票每滿1200元可抽獎，最大獎為星宇航空機票。（圖／福容淡水提供）
▲「福容大飯店 淡水漁人碼頭」歡慶12週年，五月份館內消費單張發票每滿1200元可抽獎，最大獎為星宇航空機票。（圖／福容淡水提供）

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