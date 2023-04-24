中職／曹祐齊拚先發首勝！父母曹竣崵、傅姿伶都到場加油

前統一獅隊OB，名球評「大帥」曹竣崵與昔日「三分球美少女」傅姿伶教練是棒籃壇人人稱羨的佳偶，而兩人不但都在台北城市科大執教，今（24）日也一起前往天母球場觀看味全龍隊出戰富邦悍將比賽，因為他們的兒子曹祐齊將再度先發，並跟富邦去年選秀第一指名高中生黃保羅同場較勁。 我是廣告 請繼續往下閱讀 曹祐齊畢業於大理高中，在2021年以第二指名方式進入龍隊，簽約金也高達400萬台幣。曹祐齊去年就曾先發過一場，投3局失3分（2責失）被打6安打，無關勝敗，而這次將是他第二度登板，曹竣崵表示，去年他就已經有先發機會，以他才20歲的年紀來說，不敢說是很有機會，但希望他自己要改善一些狀況，以第三人的方式，跳脫自己的觀點來看表現，才會有更多成長。曹竣崵認為，曹祐齊的抗壓性比他好，但他也無法幫他太多，最主要球隊教練都很好，都已經會給他很多幫助，但他認為，曹祐齊要知道一些小訣竅，多累積經驗，才有機會符合球隊對他的期待，也希望他越來越好。中職／生涯連續200場蹲捕！葉君璋談捕手訓練「以前是跑到死」中職／高國麟練一壘！手套好眼熟？原來是「恰恰」彭政閔的中職／愛的魔力轉圈圈！電音教主芭比安苡葳將為統一獅表演MLB／吉田正尚、大谷翔平、Nootbaar同日開轟！大聯盟日球員正夯