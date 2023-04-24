名家論壇》楊威利／芬蘭加入北約、俄羅斯威脅無效

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※芬蘭化不再，芬蘭選擇歐洲。新聞
※芬蘭強化戰力與北約支援。
4月4日北約成立74週年，同一天芬蘭正式加入北約；原本對芬蘭加入北約有意見的土耳其，最後在芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）訪問土耳其後鬆口，芬蘭正式成為北約成員國。※芬蘭化不再，芬蘭選擇歐洲。
1812年法國兵敗俄羅斯後，沙俄勢力開始主導北歐國家，這種情況在1917年俄國發生革命、芬蘭獨立建國後告一段落；但這種情況在1939年冬季戰爭後被打破，雖然芬蘭軍一度擊敗俄軍但在來年（1940）卻被俄龐大軍力擊潰，簽約割地後告一段落。但1941年德軍侵略蘇聯後又與德軍聯手，不過這種情況到1945年又改變，當時蘇聯幾乎全部佔領歐洲東半部，處在北歐東緣又鄰近蘇聯的芬蘭其實相當為難。
芬蘭地廣人稀，相對的蘇聯卻有很多的人口與軍力，整個冷戰時期（1945-1991）蘇聯還常常有措詞強硬的外交政策，動輒以軍力威脅、軍事干預其他國家（1956匈牙利、1968布拉格）或直接出兵（1979阿富汗）他國，在在都使得蘇聯領導高層認為軍力是可以運用的，當然這種威脅也深入其他歐洲國家，這種情況讓芬蘭政府相當為難。
以目前的角度來看，人民主政、民主自由、公民社會是一國常態，但鄰近的蘇聯卻不是這樣看，若芬蘭採取親西政策難免會引起蘇聯不悅，甚至出兵，為免蘇聯有犯芬之意，芬蘭遂在許多外交政策上採取跟西方國家不同調的親蘇的立場，這種看似軟弱的外交政策國際關係學者以芬蘭化（Finlandization）來形容，簡言之蘇聯容忍芬蘭政體，但須偏向蘇聯外交趨向－強鄰下的外交實錄。
蘇聯1991年解體後，很多歐洲國家都在思索要不要加入歐洲的集體安全體系，芬蘭是其中之一，這場持續30年未定的辯論（類中立還是加入聯盟）最終在2022年俄羅斯侵略烏克蘭後有答案，芬蘭決定強化戰備並加入北約。但這可不是芬蘭說要加入就加入。
※芬蘭強化戰力與北約支援。
芬蘭在外交上持續與土耳其等反對國家溝通，極有可能會以壓制芬蘭境內部份過激的反土團體（土耳其工人黨等）當交換條件，另一方面，蘇聯也威脅要發動戰爭，在白俄羅斯部署伊斯坎德爾短程彈道飛彈，增加轟炸機飛行架次等來回擊芬蘭與歐美國家對烏克蘭的支持，你若是芬蘭政府你該怎麼辦？真的不好做決定，因為俄羅斯領導人被證明是不理性的，無法預料。
加入北約的第一個保障是，北約第5條的規定－任何成員國遭到攻擊，將被視為對所有成員國攻擊，集體安全機制啟動，但芬蘭還是強化自己的軍備以防不測。先是維持徵兵制保住兵員，其次是強化軍備。守勢方面開始興建邊境圍牆，約略1300公里長的俄芬邊界，先行興建東南地段的圍牆，可有效防止俄羅斯難民的越境與俄軍可能的滲透。
防空武器上引進以色列的大衛彈弓飛彈系統，與愛國者飛彈、先進國家防空飛彈（NASAM）應付俄羅斯可能的彈道飛彈、巡弋飛的攻擊；若芬蘭真的採購大衛彈弓這套防空系統，這將是世界上除以色列外第一個採購的外國客戶。無人機部份與計採購1000到2000架。空軍以現有F/A-18大黃蜂戰機為主，未來引進64架F-35A戰機，整體空軍戰力可與俄羅斯西部軍區空軍戰力相抗衡。
陸軍部分的戰力具外國媒體的報導，居然是以「歐洲最強火砲庫」來形容，這種不算跨大的說法其實是凸顯北約國家長年不注重戰備的窘況，例如德國目前的戰車數量與可動戰車數最讓人吃驚。但就算芬蘭戰甲車、火砲都大過歐洲各國但還是無法與俄羅斯西部軍區兵力相比，所幸在俄烏戰爭中大眾見證到現代化武器功效十分強大，例如彈簧刀600無人機、各式精確導引彈藥與歐美國家即時情報的協助擊潰俄軍；若真的俄羅斯攻擊芬蘭，芬蘭借鏡烏克蘭的戰例應能應付。直白的說就是以火海戰術抵抗俄羅斯的人海戰術，這邊的火海泛指各類導引與反甲武器，人海指的是俄羅斯戰甲車大軍。
芬蘭加入北約後，北約國家自然有所表示。4月13日，芬蘭參加北約海上演習「鎖定盾牌2023」，共約28個國家、3000名士兵參與；而德國與葡萄牙的艦艇也靠泊赫爾辛基，雖然這主要是象徵意義。
透過加入北約的集體安全機制、提升軍費、維持徵兵制、採購新裝備、參與盟國演習等手段，芬蘭成功的加入歐洲國家體系，未來要如何維持這種長治久安的制度還有賴芬蘭各屆領導人的智慧；但民主自由、公民社會與法治主權應當是普世公理，據此可推論過往冷戰時期芬蘭化這個詞彙應當成為歷史名詞了。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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