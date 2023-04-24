巷仔內／非首次「撒野」　盧沙野戰狼大使之姿如何博得習近平器重

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中國駐法大使盧沙野4月21日接受法國新聞台訪問時，再度展現其被譽為「歐洲頭號戰狼」的砲火威力，先是口出狂言稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，接著又說從歷史角度來看，克里米亞半島本來就是是俄羅斯的一部分，是由赫魯雪夫移交給烏克蘭的。
當主持人問及全球高度關注的台海局勢時，盧沙野又說台灣命運由中國人決定，甚至當場回嗆主持人「沒念書」，語不驚人死不休的程度掀起國際輿論海嘯，招致前蘇聯國家強烈反彈，歐洲議員們更聯合發表公開信，呼籲法國外長柯隆納（Catherine Colonna）將盧沙野列為「不受歡迎人物」，意味著敦促法國當局對盧沙野下達驅逐令，此番傷害難以估計，繼馬克宏惹人非議的訪中行程後，中國聲譽可以說是在歐洲連夜暴跌。
盧沙野的戰狼言論換來將近八十位歐洲議員致信法國外長，這封公開信批評盧沙野的評論遠超於「可接受的外交話語範圍」，更稱對於這種「最糟糕的『戰狼』言論不該部予以回應」，同時又批評他已經不是第一次發表這種「無恥和貶損言論」。
從這封措辭強烈的公開信裡可以看見，因為俄烏戰爭被鬧的雞犬不寧的歐洲議員們認為，他們必須對獨裁國家發出明確訊息，捍衛盟友的國家主權；法國外交部也在上週六表態，表示對盧沙野的相關言論「感到驚愕」，並要求北京政府儘快出面「說清楚」盧沙野的說法是否反映中國立場。
駐外大使往往不僅是份工作，其言行舉止、出席會議、穿著打扮背後都富含著政治意涵，大使本人更是重要的政治符碼。尤其在中國，國家主席習近平高度集權的管理下，戰狼式外交一貫被當局者肯認，甚至高調讚揚，那麼盧沙野此番與中國尊重烏克蘭領土完整立場似有不合的言論，是否得到了中共高層授意？
非首次撒野 戰狼外交惡名昭彰
事實上，盧沙野言論惹議早就不是第一次，而他似乎也以此為傲。去年美媒《Politico》公布「中國駐歐洲戰狼外交官前五名」，榜首正是這位赫赫有名的駐法大使，盧沙野當時自豪地向國內官媒《環球時報》吹噓，「西方一小撮反華勢力給中國外交官貼上這樣那樣的標籤，說明這兩年做的工作確實打疼了他們！」
作為中國「戰狼外交」的代表性人物，盧沙野對自己大砲式發言從不避諱。他認為，身為外交官自己有責任捍衛國家利益和尊嚴，只要中國人民是滿意的、認可的那就沒問題，「只有西方反華勢力惱羞成怒，氣急敗壞，隨他們去吧！」
那麼，什麼樣的言論能讓「中國人民」滿意、認可呢？
首先，在高度集權的中國，黨的意志、領導人的意志自然就是「人民的意志」，得到民眾的喝采只不過是錦上添花。盧沙野過去的外交經歷有九成與非洲國家、中國外交部非洲司相關，駐法前待過的民主國家經歷僅有加拿大。
2018年，加拿大與中國因為孟晚舟事件關係緊張之際，身為中國駐加拿大大使的盧沙野擔任「北京重砲手」，屢次抨擊加拿大政府司法不公，發言已經出現戰狼趨勢，當時曾有加拿大議員要求驅逐盧沙野，然而隔年他卻順利晉陞法國，顯然其風格與表現令當時的中共高層相當滿意，過去10年內擔任中國外交部長的王毅更是順利收編了盧沙野，正式開啟了「戰狼1.0時代」。
盤點盧沙野的戰狼言論事蹟，首先得提到連歐洲人也沒想到「他竟然敢說出口」的著名暴言。去年同樣接受媒體訪問，中國駐法大使盧沙野大談「若中國統一台灣，會對台灣人進行『再教育』，讓台灣人民再度變成愛國者」，此番言論挑起國際社會敏感神經，也再這次歐洲議員的公開信中被拿出來作為舉例，象徵北京在對外事務中不僅展現越來越具有攻擊性甚至侵略性的一面，也擺出不容許他國介入兩岸關係的態度。
在法國，他也是個極具爭議性的駐外大使。全球疫情之初，為了宣揚中國抗疫的成功與對比歐美國家的「失敗」，盧沙野曾錯誤引用西班牙養老院的案例，痛批法國官員對待疫情態度散漫，當時就曾經惹怒法國當局，引來法國外交部長召見當面抗議；面對記者提到，法國戴高樂將軍1964年與中國建交，當時掌權的毛澤東雖然是世界出現第一個非白人勢力，卻流放、迫害、屠殺數百萬中國人時，盧沙野則以八卦一詞搪塞，接連提到「我在這裡不跟你討論這些八卦」，同時反咬「要講人權，在你們國家、其他西方國家，存在更多的人權問題」。
球權交換吧 王毅、秦剛、盧沙野、趙立堅的鬥爭之心
中國外交官積極發聲、愈來愈具有鬥爭性的不爭事實，可以從中共二十大報告首次提及「三個務必」內找到根本性的支持。盧沙野之所以敢於堅持扮演戰狼角色，除了提拔他的王毅已經取代前手楊潔篪成為中共黨中央外交、國家安全領域的重要一把手外，更重要的是習近平在報告內特別增加了一句「務必敢於鬥爭，善於鬥爭」，有意為未來五年的中國外交「戰狼2.0時代」畫好起跑線。
仔細觀察其他外交官員的仕途，可以發現在中國外交官宦場上，重點不在於外交工作是否達到良好成效，而在於政治立場是否堅定。過去被認為長袖善舞的中國外長王毅、有著溫和理性形象的駐美大使秦剛，兩人都在展現態度強硬的風格後獲得晉升，前者在2016年譴責加拿大、德國記者「充滿對中國不滿和傲慢的偏見」後，成為戰狼風格的濫觴，後者當上外交部長後不但對於中美關係的緩和無所助益，還強調所謂戰狼外交就是話語陷阱，「製造這個話語陷阱的人，要麼不懂中國和中國外交，要麼無視事實，別有用心」，並形容當豺狼擋道、惡狼來襲，中國外交官必須「與狼共舞」保家衛國，先後對日韓祭出簽證反制手段，明顯展示了踏入戰狼同溫層、為其背書的姿態。
相較之下，擅長以挑釁性言論反詰的中國外交部發言人趙立堅，過去也被視為戰狼外交的大將之一，然而在中國疫情封控期間，其妻湯天如在微博上抱怨買不到藥，無法展示「堅定政治立場」，迅速地「被平調」轉任邊界與海洋事務司副司長，卸除新聞司副司長及發言人職務，不僅神隱多日無人聞問，職位在政治性上更確實的被「貶職」發配邊疆。
中國建構國際新秩序 戰狼2.0時代來臨
長期以來，中國試圖建構一個不再以美國為首的國際新秩序，在與西方的地緣政治競爭下，中國不斷尋求分化美國與歐洲的方式，法國總統馬克宏在訪中後宣稱歐洲不會追隨美國的對中路線，看起來就是一次外交事務發展上的成功。
然而出乎北京意料之外的，民主國家人民對於政治人物的抨擊，火力可比區區一兩隻戰狼還要強烈，馬克宏惹了一身腥回國後不僅當不了「歐洲領袖」，就連自己的政治仕途都有可能面臨不保；盧沙野的失言更是動搖了國與國的信任基礎，中國想要拉攏歐洲制衡美國的做法，在這名戰狼大使的砲火下反而點燃歐洲對中國不信任的導火線，儘管中國外交部今日連忙出面滅火，如今盧沙野想要自圓其說也顯得更加困難。
盧沙野曾經說過，法國人稱中國外交官採取「戰狼外交」的潛台詞，是希望中國依然採取羔羊外交，任人宰割，但他的行為象徵著「我們現在風格變了，你們要適應我們的新風格」；中國成為世界新秩序領袖的野心不可能就此打住，值得關注的是，經歷這波爭議的盧沙野，究竟會像趙立堅一樣被棄守，或是像秦剛那樣得到器重？北京政局下一步將揭示風起雲湧的「戰狼2.0時代」會以何種姿態要求世界適應他們。