新店汽旅開毒趴！2少女用藥過量暴斃陳屍樓梯間 嫌遭聲押禁見
新北市新店區23日驚傳汽車旅館雙屍命案，警方經調閱監視器，發現是由一名30歲洪姓男子，在清晨5時許開車載2名少女入住，卻在6小時後自行離開，2名少女則裹著床單交疊倒臥在樓梯間，已明顯死亡，警方以車追人，當日即在桃園逮捕洪男，並在今（24）日依殺人、遺棄屍體、毒品等罪移送，台北地檢署下午複訊後，將洪男向法院聲押禁見。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，洪男職業為工人，有過失傷害前科，23日清晨，他開車載著2少女入住新店汽車旅館，未料到了當天中午遲遲未退房，房務人員進入查看，才赫然發現2女死亡，急忙報警處理。警方獲報後於現場勘查，懷疑2女是開毒趴用藥過量致死，但詳細死因還需進一步解剖釐清，並調閱監視器畫面，鎖定可疑男子洪男展開查緝。
23日下午左右，洪男於桃園某汽車旅館落網，他坦承與2女在網路相識約1周，雙方約出來開毒趴，未料2女疑似用藥過量致死，他驚慌之下，才用床單包裹遺體堆放樓梯間逃逸。誇張的是，洪男落網之際，還在桃園汽車旅館內，找來21歲李姓女子開毒趴，現場也起獲毒咖啡包、微量K他命等，被警方依法逮捕送辦。
至於2女死因，檢警將擇期解剖進一步確認，後續也會追查毒品來源，釐清整起案情。
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