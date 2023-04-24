左營區南門十字路型改善案　陳玫娟要求應與民眾充分溝通

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高雄市長陳其邁率高雄市政府局處首長今天下午列席高雄市議會接受備詢，陳玫娟質詢時指出，左營南門圓環周邊有6個里，人口眾多，加上近年附近新大樓陸續落成。左營南門圓環多達6條道路匯集，交通動線和號誌讓用路人看了霧煞煞，一直傳出要求改善的聲音。
高雄市政府透過見城計畫向文化部提報經費，新工處預計投入1億7300萬經費將南門圓環改為「大十字」路口。陳玫娟表示，該案預計112年完成規劃設計、用地取得(含都計變更)，113年1月即將發包。但改善過程完全未與當地居民充分溝通取得共識。周邊居民卻多數不知未來路型將做出如此大的變動。
陳玫娟表示，市府4月7日舉辦的南門十字路型改善公聽會，會場只有民意代表、民代助理到場，里民到場寥寥無幾。因此她特別在4月21號在果貿活動中心舉辦一場說明會，附近民眾大多不知道這項訊息，提出了各項不同意見。
陳玫娟表示，南門圓環是交通瓶頸處，未來改造後，路型被規劃為歪的十字型還有2條支線設計，這樣的改變完全不符當地里民對交通動線改善的期待，在果峰街銜接城峰路的T字路段，更出現安全疑慮，加上道路改善工程竟然只設置28個平面停車位，完全無法滿足當地停車需求。
陳玫娟強調，該案高達1.7億的經費，巿府應重新研議評估，納入里民意見，除應辦理都巿計畫變更，增加停車空間以及人行步道外，並應納入永清國民小學大門與週邊空地環境美化計畫，讓左營大路市容美化與學校門面有加分效果。