名家論壇》鄭仲嵐／岸田內閣期中考：5戰4勝後保守王國的版圖變動

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這場選戰也被媒體當作是岸田內閣的「期中考」，結果也讓自民黨大為振奮。首相岸田文雄在隔天24日早上進入首相官邸時，就對媒體坦言：「自民黨的議席成功增加。這對重要政策的推進起到務實作用」他也坦言大家確實相當受激勵，往後對於推進執政的力道將更為強勁。
而這場選戰的關鍵，多數媒體都將目光放在山口第2、第4選區。第4選區的補選是前首相安倍晉三去年7月遭到槍擊身亡所遺留的空缺，當時由誰出馬角逐成為熱門話題。一度傳出其遺孀安倍昭惠被大家推舉，但安倍昭惠以對政治無興趣為由堅拒，最後由38歲的下關市議員吉田真次出馬參選，未來將繼承「安倍路線」
而第2選區則是安倍其弟岸信夫所遺留的空缺。岸信夫由於身體健康欠佳，決定辭去國會議員職務從政界退休，並由其子岸信千世繼承他的政治路。然而，31歲的岸信千世政治歷練不深外，也被對手攻擊是「世襲政客」，但在當地強勢的保守支持群眾支持下，最後岸信千世還是贏下對手5000多票，成功入主國會。
「安倍晉三最後一戰」
為了拉抬山口縣選情，安倍昭惠這次也不斷來回穿梭當地2區與4區。由於吉田真次只是當地議員，在日本全國幾乎默默無名，剛開始還被後援會幹部叫成「安倍真次」，因此安倍昭惠替吉田的輔選演講次數也相當多，並強調吉田的理念「跟我丈夫很接近」，希望將安倍的遺志與吉田兩人串連在一起，稱這次掛名選舉由「安倍晉三後援會」掛名助選，是「丈夫最後一次選舉」，對支持群眾用以感情訴求。
在贏下山口4區後，辦公室現場的「萬歲」聲不絕於耳外，更可以看到安倍昭惠喜極而泣的畫面，她對現場群眾說「丈夫遭到槍擊後，曾經一段時間都以淚洗面」。如今看到吉田可以成功接棒，她也勉勵吉田稱「丈夫在今後，一定也會在天上好好看著吉田活躍的身影」。
不過與此同時，被稱作「保守王國」的山口，也要面臨下一屆選區改制的問題。由於人口變動與行政區域調整，下一屆的山口縣將從4個選區縮為3個選區，而現今的第3選區國會議員即是外務大臣林芳正，吉田真次下一屆勢必面臨林芳正的競爭。
這次選戰，林芳正雖然有去山口2區助選岸信千世，但卻未現身4區的輔選，被外界認為是想避免拉抬下屆對手的聲勢。過去山口當地即有「安倍派」與「林派」的勢力拉鋸，這次選戰雖然未有矛盾，然而在下一屆時「下關地盤爭奪戰」勢必會上演，林芳正本身是高中畢業前都在下關唸書，兩方如何斡旋也將是關鍵。
維新會首次拿下和歌山
其中這次自民黨唯一丟掉的席次，便是另一個「保守王國」和歌山1區。該席次最後由日本維新會推出的林佑美，以6萬1720票贏下自民黨推薦的門博文5萬5657票。由於該區也是自民黨內部「二階派」領袖二階俊博的大本營，岸田文雄選前二度至當地輔選，連親二階派的東京都知事小池百合子都替門博文站台，最後仍是輸日本維新會。被視為親中派的二階俊博，在輸後不發一語的離開現場。
這同時是日本維新會首次突破大阪、神戶，在和歌山拿下國會議員席次，該黨還在全國地方選舉一舉拿下600個市、區議席，收穫豐富外，一定程度也顯示日本支持群眾更趨於右派保守化。
此外，最亮眼的選舉莫過於千葉5區，由34歲的維吾爾裔日本人真利・阿麗菲亞代表自民黨出馬當選。美國喬治城大學畢業的她、曾在銀行與聯合國工作，國際經驗豐富，未來對於自民黨在維吾爾議題上相信能帶來不少影響。
然而，綜觀這5場國會議員大選，雖然自民黨拿下4席，但是過程卻相對艱辛。不少選區一度狀況膠著，比如大分縣的參議員補選只贏不到400票，其他贏的席次都贏在3%至5%票數間。
這也顯示出就算自民黨拿下席次，但是當地的支持者版圖確實也慢慢出現變化。不過好消息是，這兩個月來岸田內閣的支持度持續回升，不少媒體的民調數字皆是45%至48％左右。在訴求安保政策與少子化對策同時，民眾對於「政治與金錢」及舊統一教會之間的關係仍是注目焦點。「期中考」穩定過關，但往後仍是如履薄冰。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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