南美洲唯一友邦！巴拉圭明總統大選　是否延續對台邦交成選戰議題

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巴拉圭這次選舉共有13位總統候選人，除了潘尼亞與艾里格里外，民調位居3、4的兩位候選人顧巴斯（Paraguayo Cuba）及阿塞維多（Euclides Acevedo）分有約10%、5%的支持率，這兩人的得票數高低也會牽動潘尼亞與艾里格里，誰能勝選。
巴拉圭這次大選貪腐、經濟與安全議題外，對台關係也成為重要議題。宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）2022年1月就任總統前曾喊出要轉向中國，與台灣斷交，宏都拉斯外交部在3月26日宣布與台灣斷交，目的為尋求中國經濟援助，各界關注台灣與巴拉圭邦交是否步上宏都拉斯後塵，曾經選過3次總統的艾里格里不只一次拋出與台灣斷交的主張，他認為台灣是巴拉圭與中國發展貿易的障礙。
巴拉圭17個州中，有13個由執政黨「紅黨」執政，執政黨則是主張繼續維持與台灣外交關係，今年3月巴拉圭跨黨派國會議員團來台訪問，試圖降低台灣方面的不安。巴拉圭現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）的父親為台灣與巴拉圭建交的推手，支持台巴邦誼，但是將於8月卸任的阿布鐸民調支持度只剩18％，總統候選人潘尼亞是前政府卡提斯（Horacio Cartes）時期的財政部長，不論阿布鐸與卡斯提政府都深陷貪腐醜聞。
巴拉圭於1957年與中華民國建交，不只是台灣在南美洲僅存的一個邦交國，也是「南方共同市場」（MERCOSUR）中唯一承認台灣的國家，2004年台灣開始與巴拉圭開始談判簽署「自由貿易協定」（FTA），但因巴拉圭為南方共同市場成員，必須經所有成員國同意才能與非會員國簽署FTA，因此台巴至今並未簽署FTA，而是在2017年根據世貿組織 (WTO)規定，簽署「經濟合作協定」（ECA）。
巴國人民貧富懸殊、缺乏中產階級，出口以農產品為主，雖然台灣從2003年開始進口巴拉圭進口牛肉，成為我國第二大牛肉來源國，但是巴國農民認為中國市場更大，由於俄烏戰爭導致巴國農產品無法出口至俄羅斯，因此巴拉圭一些農業遊說團體希望能將牛肉與黃豆出口到中國這個全球最大市場。
對中國而言，南方共同市場由巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭等南美4國組成，若巴拉圭繼續與台灣維持邦交，將成為中國與南方共同市場簽署FTA的障礙。新冠疫情爆發期間，巴拉圭一度考慮購買中國國產疫苗，引發外交轉向疑慮，最後由我國外交部牽線向美國採購200萬劑疫苗，無論巴拉圭在大選後是否政黨輪替，中國仍會繼續拉攏巴拉圭，要求與台灣斷交，以進一步進入拉丁美洲市場。巴國新政府能否承受內部壓力，也是關鍵因素。