瓜地馬拉訪團今天抵台！經濟部長：不要求台送錢也不會像宏國欠債

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瓜地馬拉經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）在台北舉辦的投資說明會上告訴路透社，他的國家和台灣之間沒有債務問題，但確實希望擁有更平衡的貿易關係，因為瓜地馬拉目前與台灣是貿易逆差。
他說：「我們希望有更平衡的貿易，因此正在招攬更多台灣企業前往瓜地馬拉投資，擴展兩國合作。雙方一直以來維持很好的盟邦關係。」
總統蔡英文本月稍早曾訪問瓜地馬拉，羅薩雷斯此行陪同瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）訪台。
被問到瓜地馬拉是否和宏都拉斯一樣，向台灣索討數十億美元援助，瓜國中央銀行總裁龔薩雷茲（Alvaro González Ricci）回答：「不會這樣。」
他說：「我認為我們可以向台灣要求（東西），但不會要求送錢（free money）。例如，他們或許可以投資瓜地馬拉的一些債券，尋找可以持續25、30年的計畫，而不只是捐錢給短期的特定計畫。」
至於中國當局批評賈麥岱訪台是助紂為虐，羅薩雷斯對此表示：「我們從新聞上聽說了，但我們現在專注於我們國家需要的解決方案。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120424