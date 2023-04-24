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劉畊宏直播又出事！被中國官媒點名「虛假宣傳」　嚴重恐被封殺

▲劉畊宏（右）與老婆王婉霏在中國直播帶貨，卻被點名有「虛假宣傳」的嫌疑，目前被列為重點關注對象，嚴重可能會被封殺。（圖／翻攝劉畊宏微博）
▲劉畊宏（右）與老婆王婉霏在中國直播帶貨，卻被點名有「虛假宣傳」的嫌疑，目前被列為重點關注對象，嚴重可能會被封殺。（圖／翻攝劉畊宏微博）

記者詹鎰睿/綜合報導

50歲台灣藝人劉畊宏，近年來轉戰中國市場，並靠著「直播帶操」成功在疫情期間闖出一片天，更獲得許多廠商邀約，紛紛搶著合作，怎料，中國官媒24日突然點名，包含劉畊宏在內等多位直播名人，有虛假宣傳、產品品質不好的嫌疑，被列為重點關注的對象。

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中國官媒《北京日報》24日發布「直播帶貨消費維權輿情消費分析報告」，內容指出，直播帶貨消費維權輿情主要反映產品質量（品質）、虛假宣傳、不文明帶貨、價格誤導、發貨、退換貨、銷售違禁商品以及誘導場外交易等7方面問題。

而在此次報告研究中，劉畊宏的維權輿情占比15.01%，排在第3；第2名則是「李佳琦」，佔比28.49%；第一名是「瘋狂小楊哥」，占比29.27%。官媒更直接點名劉畊宏、李佳琦、瘋狂小楊哥等5位直播主，需要列為重點關注對象。

由於被點名的直播主「李佳琦」過去曾因推出戰車蛋糕，直接在直播平台消失好幾個月，因此，中國官媒消息曝光後，就有不少網友建議劉畊宏，未來直播帶貨要謹慎小心，事實上，劉畊宏先前就曾捲入販售假燕窩一事，鬧得沸沸揚揚，如今又被官媒直接點名，再次掀起外界關注。

▲劉畊宏和王婉霏遠赴卡達觀賞世足賽，結果挑戰沙漠越野車竟然翻車了。（圖／翻攝自劉畊宏微博）
▲劉畊宏靠著直播帶貨，吸引廠商合作，去年還受邀到卡達觀賞世足賽。（圖／翻攝自劉畊宏微博）

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