吳奕蓉詮釋情勒媽媽狂罵兒 「原子少年」陳廷軒：像人格分裂
金鐘視后吳奕蓉在《暗夜微光》裡姐代母職，放棄讀書、結婚沖喜，盼能換回癌母康復。而母親逝世後接手豆漿店的營運，將所有家庭責任扛在身上，劇中她受母親的影響最深，延續了母親的情緒勒索，是不折不扣的控制狂。飾演她兒子的陳廷軒就形容：「奕蓉姐本人個性跟角色差很大，她其實私下是個溫柔大姐姐，但一上戲就像人格分裂，一直在罵人和指揮人。」
記者羅凌筠/綜合報導
在吳奕蓉眼裡，角色「徐利儀」其實是一個再日常不過的一般家庭長女和媽媽，「我好像沒有演過這麼接地氣的角色，她常抱怨、愛生氣，剛開始我不太有把握演好她，因為要讓觀眾理解、認同這個角色是難的。」戲劇資歷雖僅短短4年，已是金鐘視后得主的吳奕蓉，對這個角色一開始的看法，竟是思考如何做到不被觀眾討厭。
吳奕蓉表示，劇中角色確實與她的經驗和個性差距很大。「徐家因為曾發生重大事件，讓家人感情緊密，這一部分和我的原生家庭完全不同，我從高中就離家住校，所以和家人久久見一面，在相處上都是歡樂的，比較報喜不報憂。」經驗並不影響她對角色的詮釋，她認為演員好玩的，就是可以演很多沒有經歷過的事，角色愈多元愈好。
「就像在演戲上，我不是會去設計怎麼演的人，因為置身場景時，有時和對手演員對戲的當下，情緒有時澎湃到自己都會嚇到，就像出現心流一樣，我很喜歡當下的東西。」如同她對未來也不過度設計一樣，15年主播經歷轉戰主持與演戲，就不是一開始設定的目標，旁人看來也許認為很有冒險精神，但她說純粹只是因為好奇！主播時期太喜歡戲劇，竟從看戲變成了演戲。