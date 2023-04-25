Podcast聽超膩？MixerBox激推「5頻道必聽」：東非狒狒也能聊

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是一個由貝果、ECHO 和Ｍelody所主持的節目，帶給聽眾最實際的品牌操作課，帶大家將品牌知識用每集15分鐘、三個重點，重新排列出品牌的不同角度、全新玩法，在每集短短的時間，輕鬆學習可以執行的品牌打造術。像是探討遇到黑粉留言該不該刪？遇到公關危機該如何處理，不管是不是相關產業聽一聽增加知識量也是不錯。
📍天下第一台
是個歷史時事型的頻道，專門介紹各種世界上的第一，特別是台灣的第一的人事物。《天下第一台》不僅是介紹而已，還會抽絲剝繭仔細分析事件發生的歷史脈絡，讓聽眾不只了解事件本身，更能串連前後。並深入探討國際間被炎上到大事件，像是近期討論20年前的「SARS」、「東非狒狒」等議題。
📍Tri To Go三項玩不完
是一檔以三項全能運動為主題的節目，介紹無論奧運又或者長距離226的三項賽事，甚至包含各種不同風格、模式的複合運動項目，從游泳、自行車、跑步感受三項樂趣，也從三項重新認識自己。
📍時光咖啡屋(原：留學咖啡聽)
針對想要出國留學、遊學的冒險者、或是嚮往國外生活的好奇者，又或者是單純路過想聽故事的流浪者，都可以在這找到歸屬。利用輕鬆、閒聊的方式分享留學生如何在未知的國家生存並且玩轉自己的人生，讓聽眾透過該頻道一探留學生活的挫折、勵志、困難、感動的故事。
📍耕我閒聊
阿耕為節目主持人，同時也是一位深耕運動事業工作室負責人，以閒聊的方式就像在運動場談天的感覺，但想談的是社會文化。阿耕有過職業選手經驗、國家隊教練背景，分享運動場上場下延伸的社會議題。運動員的人生就一定只是訓練、賽事之間的交替嗎？在運動競技的養成中，有沒有什麼可以學習到的內容，或是觀察到的社會議題？將生活與運動相互結合，希望帶給大家不一樣的想法與激盪。