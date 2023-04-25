天天吃超商「兩食物」！年輕男慘洗腎　營養師：別同時吃

本週末登場！泰國市集在信義香提大道

▲4月29、30日舉辦泰國文化節，在信義區香堤大道廣場。（圖／泰國觀光局提供）
▲4月29、30日舉辦泰國文化節，在信義區香堤大道廣場。（圖／泰國觀光局提供）

記者賴正琳／綜合報導

為了促進泰國與台灣之間的旅遊、貿易和文化，更為緊密的互動，泰國文化節（Amazing Thailand Festival 2023）活動將於4月29、30日舉辦。由泰國貿易經濟辦事處（TTEO）、泰國觀光局（TAT）及台北市政府文化局共同在台北信義區香堤大道廣場舉辦歡樂的文化節活動，現場有許多市集攤位、藝文表演活動及文化體驗等活動，集結吃喝玩樂，讓大眾不用出國也能在台北親身體驗道地的泰國文化風情。

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泰國文化節是泰國【驚艷泰國 精彩你的生活（Amazing Thailand, Part of your life）推廣活動中的亮點，內容涵蓋泰國5F+4M的軟實力元素（美食Food、節慶Festival、影劇Film、武術Fight、時尚Fashion、音樂Music、博物館Museum、大師Master、元宇宙Meta）。

▲2023泰國文化節行前記者會。（圖／泰國觀光局提供）
▲2023泰國文化節行前記者會。（圖／泰國觀光局提供）
為期兩天的文化節活動，在主舞台區有來至泰國曾在2020年登上倫敦時裝週的泰國時尚品牌khwanta handicraft、泰國古老舞蹈文化箜舞劇（Kon ched khon）另外也有泰國傳統舞蹈表演、泰拳和驚奇的鬼面具秀（Phi Ta Khon）、泰國草藥DIY聞香瓶、泰國美食示範、甘拉雅尼音樂學院、國立師範大學音樂學系帶來的音樂演出、知名的MFF和The Bank樂團。泰國觀光局攤位提供許多免費的泰國旅遊資訊及地圖，還有會員扭扭樂、滾滾樂等遊戲，獎項豐富等你來拿，歡迎大家前來感受濃濃的泰國氛圍，讓人忍不住在不久的將來，就前往泰國旅遊。

泰國觀光局表示，國門重啟後，泰國旅遊持續深受旅客喜愛，為了邀請旅客到泰國重新感受旅遊的美好，用未曾見過的泰國來精彩你的人生。因此邀請了山富旅遊、鼎運旅遊、天海旅行社、燦星旅遊、世興旅行社及好好玩曼谷護照等6家旅遊業者以及亞洲航空、泰越捷航空公司參加活動，另外還邀請8家高爾夫俱樂部於現場設攤，包含：Riverdale Golf Club、North Hill Golf Club、Mae Jo Golf Resort & Spa、Gassan Panorama Golf Club、Gassan Legacy Golf Club、Gassan Khuntan Golf & Resort、Chiangmai Inthanon Golf & Natural Resort、Chiangmai Highlands Golf & Resort，喜愛高爾夫球的朋友，千萬不要錯過這個難得的機會，各種優質的泰國旅遊商品在活動中都可以找的到，誠邀大家一起來泰國文化節玩樂，享受微笑國度的熱情與好客，為自己安排一趟美好的泰國假期。

此外，泰國觀光體育部統計數據顯示，2023年1月至4月10日期間前往泰國的台灣遊客人數約為154,921人次。這代表泰國旅遊己經開始復甦往更好的方向邁進。

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