本週末登場！泰國市集在信義香提大道

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為期兩天的文化節活動，在主舞台區有來至泰國曾在2020年登上倫敦時裝週的泰國時尚品牌khwanta handicraft、泰國古老舞蹈文化箜舞劇（Kon ched khon）另外也有泰國傳統舞蹈表演、泰拳和驚奇的鬼面具秀（Phi Ta Khon）、泰國草藥DIY聞香瓶、泰國美食示範、甘拉雅尼音樂學院、國立師範大學音樂學系帶來的音樂演出、知名的MFF和The Bank樂團。泰國觀光局攤位提供許多免費的泰國旅遊資訊及地圖，還有會員扭扭樂、滾滾樂等遊戲，獎項豐富等你來拿，歡迎大家前來感受濃濃的泰國氛圍，讓人忍不住在不久的將來，就前往泰國旅遊。
泰國觀光局表示，國門重啟後，泰國旅遊持續深受旅客喜愛，為了邀請旅客到泰國重新感受旅遊的美好，用未曾見過的泰國來精彩你的人生。因此邀請了山富旅遊、鼎運旅遊、天海旅行社、燦星旅遊、世興旅行社及好好玩曼谷護照等6家旅遊業者以及亞洲航空、泰越捷航空公司參加活動，另外還邀請8家高爾夫俱樂部於現場設攤，包含：Riverdale Golf Club、North Hill Golf Club、Mae Jo Golf Resort & Spa、Gassan Panorama Golf Club、Gassan Legacy Golf Club、Gassan Khuntan Golf & Resort、Chiangmai Inthanon Golf & Natural Resort、Chiangmai Highlands Golf & Resort，喜愛高爾夫球的朋友，千萬不要錯過這個難得的機會，各種優質的泰國旅遊商品在活動中都可以找的到，誠邀大家一起來泰國文化節玩樂，享受微笑國度的熱情與好客，為自己安排一趟美好的泰國假期。
此外，泰國觀光體育部統計數據顯示，2023年1月至4月10日期間前往泰國的台灣遊客人數約為154,921人次。這代表泰國旅遊己經開始復甦往更好的方向邁進。