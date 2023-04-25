泰國男星來台當觀光大使　走訪14處台灣旅遊勝地

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帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)擔任代言人的第一項任務，便是來台拍攝全新宣傳影片。此趟4天3夜的行程，帕貢·查博里拉走訪14處臺灣旅遊勝地，體驗阿里山小火車與森林步道、日月潭自行車道、大甲鎮瀾宮、泰安溫泉、新竹湖口老街、熱炒店與米其林美食等，影片以「All is just right in Taiwan」為核心，融合Just Fun (好玩)、Just Eat(好吃)、Just Shopping(好買)與Just Feel(好感動)四大主題，傳遞「來台灣，什麼都對了」台灣旅遊的多元及豐富性。
緊湊拍攝行程中，交通部觀光局國際組黃副組長怡平驚喜探班，送上觀光局吉祥物之喔熊組長頸枕以及台灣特色伴手禮。帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)表示，過去曾來台旅遊兩次，對台灣美食、美景與熱情友善的人民印象極佳。此次感受更多台灣的不同面向，不論是多元的自然景觀資源、虔誠的參拜儀式或台式乾杯文化，真的是「在台灣，什麼都對了」，非常期待能透過影片將更多臺灣新景點介紹給喜愛他的泰國民眾。
宣傳影片拍攝完成後，交通部觀光局將於6月於泰國曼谷辦理首映記者會，正式向所有泰國民眾推介影片，未來這支影片亦將透過泰國電視廣告、戶外電子看板、YouTube網路廣告等各項通路強力放送。觀光局後續將展開包括臺灣展銷會與泰國旅展代言人見面會、出版專屬旅遊手冊、網紅踩線口碑行銷等各式公關宣傳計畫，藉由帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)的高人氣與極具辨識度的個人風格，全力搶攻泰國旅客來台觀光，感受旅遊台灣的魅力與感動。