藍委質疑淪綠營家族寄生金庫　合庫AMC：人事及都更代墊款符規定

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此外，合庫AMC指出，因應業務需要於2019年6月至2020年間修訂5次「受理都市更新及危老重建墊付款項業務辦法」，主要是參照公股都更危老代墊款承作量較大的同業作法，在都市計畫範圍內土地即可承作，修訂該業務辦法使承作範圍 的定義更臻明確，非為特定對象量身訂作。
有關璽橋建設案經2022年4月20日第5屆第37次董事會通過代墊款19億元，合庫AMC表示，公司及委託外部估價公司評估取孰低的估值約32億元，該案雖是土地申請都市更新事業計畫前動撥，相關辦理程序經董事會要求務必符合「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定，申請 「 都市更新事業概要」或 「都市更新事業計畫 」 相關證明文件 (或切結於半年內取得相關證明文件 )，經承貸金融機構查證屬實，且借款人切結於一定期限內 (由承貸金融機構核實評定 )拆除原建物，以及未依切結事項辦理之不利違約效果。』之相關規範辦理，該案已依規切結於6個月內申請都市更新事業計畫，並已於2022年5月16日申請都市更新事業計畫、18個月內拆除舊有建物、並已約定違反前述承諾之不利條款，一切均依規辦理。
至於立委提到都更危老代墊款及購買不動產的莊姓客戶，其中承作代墊款12億元，是由合庫AMC及委託外部估價公司評估取孰低的估值約13.59億元，風險可控。另購買合庫AMC民權東路三段辦公室案，由董事會授權以不低於2億3316萬元出售，經多次議價後以2億3520.64萬元出售，高於授權金額，符合市場行情。
對於立委提出合庫AMC都更代墊款過度集中在高雄市占73%，動撥案件數6件占全部16案件比例為37.5%之事，合庫AMC表示，上述高雄客運、璽橋案兩案均為十足擔保案件，並經委外估價公司辦理估價，相關風險均屬可控。都更危老墊款業務性質屬專案性融資業務，須符合一定要件（都更事業計畫&危老重建計畫）才可受理，只要是在都市計畫範圍內的重建案均可受理，故客戶來源多分散六都，惟本公司近期承作案件客戶來源確以高雄地區為主。