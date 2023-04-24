人口老化缺工！日本擬擴大「長期工作簽證」規模　最快6月生效

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報導提到，政府有意將製造業、汽車修理、航空業、農業、漁業、食品製造業、餐飲業、旅館業及清潔服務業等11個行業人士，納入「長期工作簽證」擴大規模當中，《日經新聞》則額外提到長照產業人士也包含在這波擴大規模計畫內。
由於日本社會對於外籍勞工移居當地相對不開放，因此這些勞工仍得靠著工作簽證才能在當地久待。目前外國勞工以越南、中國、印尼及菲律賓等國家為主，政府曾在2019年推出特許營造業與造船相關行業的技術型勞工在日本無限期居留，儘管該簽證可以讓持有者與配偶、兒女在日本長期生活，但申請過程必須經過繁複的技術測驗，至今僅有10人獲得該類簽證。
厚生勞動省一名官員表示，當局有意爭取最快於6月通過該政策，不過《NHK》報導提到，執政黨本身內部對此政策有所爭執，部分人士認為擴大簽證規模等同於改變日本的移民政策，擔心推動後掀起國內反對浪潮。
過去10年來，日本招攬外國人才是採取積分制，共有3萬4726名外國人獲得一級高技能人才的簽證。然而全球搶人才的壓力升高、日本面臨技術斷層等雙重困境下，日本政府持續推動延攬外國人才的對策，今年已計畫推出2種新的簽證，包括日本特殊高技能專業人員的簽證系統（J-Skip）和日本創造未來的個人簽證系統（J-Find），藉此網羅高等人才。