首屆優秀資深移工表揚典禮　肯定移工對台貢獻

為慶祝五一勞動節，嘉義縣政府特別邀請事業單位、仲介公司及一般雇主推薦優秀資深移工，22日上午舉行表揚典禮，由縣長翁章梁親自頒獎，感謝移工們對嘉義縣產業與家庭的付出與貢獻，也期待他們能成為最佳代言人，產生正向影響力，讓嘉義人與外國人一起為嘉義縣努力，追求更好
記者賴正琳／綜合報導
嘉義縣長翁章梁大力肯定移工們對產業的付出貢獻，也希望移工在台灣都能發揮其長才，並對同鄉產生良善的影響力，建立正向良好的勞雇關係，同時也呼籲事業單位能落實企業社會責任，讓外國人與嘉義人一起為嘉義努力，一起勇敢超越、追求更好。
此次有愛之味、霖宏、啟坤等15家事業單位共推薦60名優秀移工，經遴選後表揚50位年資4年以上優秀人員，包含20位年資6年以上資深人員，其中有幾位受雇主肯定年資達12年再延長聘僱，也有轉任中階技術人員已無工作年限限制，工作能力強，公司相當倚重。
嘉義縣政府勞青處長陳奕翰表示，本次受獎優秀移工有廠工、機構看護工及家庭看護工，名單將公告於勞青處官網；除頒發獎牌表揚，也發給獎金感謝他們對產業的付出、貢獻，及對長輩的照顧與陪伴，希望透過此活動產生正向的影響力，鼓勵外國人和嘉義人一起穩定工作，建立和諧良好的勞雇關係，並產生加乘效果。