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國際鐵人三項競賽台灣站　許仁茂226K再度奪冠

▲2023 CHALLENGE TAIWAN　226km菁英組冠軍許仁茂 。官方提供
▲2023 CHALLENGE TAIWAN　226km菁英組冠軍許仁茂 。官方提供

運動中心/綜合報導

2023 CHALLENGE FAMILY國際鐵人三項競賽台灣站（以下簡稱CHALLENGE TAIWAN，CT）完美閉幕。最後一天賽事由51.5km、25.75km、7-12歲小鐵人和3-6歲小小鐵人輪番熱鬧登場，同時還有226km鐵人勇者們的頒獎典禮。

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今年CT個人分組前5名與團體組前3名，皆獲得5月21日在斯洛伐克舉辦的鐵人三項世界錦標賽參賽資格，現場得知驚喜殊榮的鐵人們，都非常期待能為台灣爭光。

226km菁英組由去年冠亞軍許仁茂、李瑋蟬聯優勝，分居第一和第二名。「地表最強鐵人老爸」許仁茂以09:08:18創下個人226生涯第二快佳績，他表示：「這次CT特別把獨立出菁英組，讓我們可以優先出發、暢行無阻，尤其對我較弱的游泳項目幫助很大，比賽成績我很滿意。」

鐵人教練李瑋則是歸功於涼爽的天氣，讓他個人成績09:32:23也向前推進。第三名由女中豪傑陳俐妘以09:56:59的成績拿下，三月才剛比完一場113km賽事，原本還在考慮要不要參賽，放手一博就展現鐵人強者氣勢。

226km男子個人組前三名為Mark Follett、吳宇捷、范永奕。「最強國小老師」范永奕促成台東國小與CT職業選手團進行交流，他表示：「幫助學生關心在地賽事、打開國際視野，我撒下一把種子，默默耕耘，只要有一顆種子發芽就是很美好的事。」

113km賽事由於國內外好手齊聚，今年競爭格外激烈，職業男子組由澳洲選手Caleb Noble以03:45:17勇奪冠軍，同鄉好手Jack Sosinki緊追在後03:48:31名列第二，兩人從一開賽就呈現拉鋸戰，一路纏鬥到最後，Caleb Noble以三分鐘之差勝出。兩位都是第一次來台灣比賽，很享受台東的好山好水好天氣。

鐵人王者張團畯03:53:40拿下113km職業男子組第三名，覺得自己的狀態還沒有調整到最好，騎車中途還發生水壺掉落的意外拖延到時間。接下來他努力備戰4月底前往澳洲挑戰鐵人生涯第一場226km賽事。

鐵人一哥謝昇諺坦言職業組的比賽強度真的很高，自己在轉換區動作不夠快，只獲得第5名。113km職業女子組前三名皆由外國選手囊括，分別為紐西蘭選手Amelia Watkinson 04:03:40、澳洲選手Dimity Lee Duke 04:27:34、澳洲選手Cassie Heaslip 04:37:30。

鐵人主播侯以理出賽113km，沿途受到眾多粉絲歡呼，他也親切地一一揮手致意，甚至配合合照，以致速度減慢，讓原本目標總排20-30名的他，最後以分組第8作收。

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