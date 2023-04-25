穆斯林齊聚台中清真寺歡慶　分享開齋節喜悅

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台中清真寺董事長馬景仁指出，經過30天的伊斯蘭齋戒月（Ramadan），所有穆斯林都獲得圓滿功修，一同在當天歡度開齋節， 2022年台灣勇奪新月評等「最包容穆斯林旅遊目的地」獎，並蟬聯萬事達卡「全球穆斯林旅遊指數(GMTI)」非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第二名，顯示台灣推動友善穆斯林旅遊備受國際肯定；感謝市府辛苦籌辦此次開齋節活動，提供穆斯林日常居家、求學就業、觀光旅遊的優質環境，展現大台中對穆斯林宗教文化的友好與尊重。
駐台北印尼經濟貿易代表處副代表卓馬廷則說，台中清真寺在中部地區扮演協助印尼留學生及勞工與市府間重要的溝通角色，也感謝市府打造穆斯林友善安全環境，讓來台中就業、就學的穆斯林能開心生活。
台中市政府民政局長吳世瑋表示，伊斯蘭教是全球相當具影響力的宗教之一，不僅推崇和平及正義，同時認為對貧弱、困苦群體要給予更多照顧，這些教義和觀念對於整體社會來說，有非常良善的影響。市府透過開齋節慶祝活動，除向穆斯林表達市府誠摯的關懷與祝福，也藉此促進多元文化交流，讓市民深入了解伊斯蘭深層的文化底蘊，感受異國節慶的多元文化樣貌。
台中市政府民政局說明，台灣民間俗稱「回教」的伊斯蘭教，信徒稱作「穆斯林」，穆斯林在齋戒月日落前會禁止飲食並停止娛樂活動，追求心靈平靜；而「開齋節」則是全球穆斯林慶祝齋戒月結束，象徵洗滌罪惡與重生的節日，這天穆斯林會沐浴淨身，到清真寺參加節日禮拜，並穿上盛裝走訪親友，互道平安，享用美食，祈求來年幸福，猶如台灣過新年一般的熱鬧與隆重。
此次活動，王副市長、市議員劉士州、民政局長吳世瑋、駐台北印尼經濟貿易代表處副代表卓馬廷、外交部亞非司大使鄭泰祥、IAAS國際農業永續學會理事長李宗儒、台中市調查站主任應明中、台灣台中沙烏地友好協會理事長劉代洋、財團法人張志通紀念文教基金會董事羅麗珠、參山國家風景區管理處長曹忠猷、東區代理區長吳忠聖、北屯區長歐陽明、西區區長王瑞嘉、烏日區長林崇懿、大里區長鄭正忠、南屯區長林秋萬、台中清真寺董事長馬景仁及各戶所代表均到場同樂；市議員林霈涵、陳政顯、朱暖英也派員到場致意。