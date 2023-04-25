7-11開第6711家「千塘門市」！設59元專區必逛 現打果汁都有了
店面永遠不嫌多，作為超商龍頭的7-11，近日將拓店全台第6711店的「千塘門市」，店址位於桃園，並且將在月底正式開幕。值得一提的是，內部有許多專區都是首次設立，像是59元均一價專區、百貨飾品專櫃等等。其他包括紅酒專區、現打果汁BAR都是沒有錯過的！吸引不少網友搶先討論。
記者張嘉哲/綜合報導
小7的第6711號店「千塘門市」的門口是以「綠芽」為理念做設計，不僅早上看可愛，晚上點燈時美度更是提升，店內部的設計是以全新OPEN!家族展演舞台，而正巧今年是OPEN!家族陪伴民眾邁入第18年，因此也首次導入時尚代表雪玲兔波波加入OPEN!家族18歲，整合創新展演全新肖像。
在消費的部分，「千塘門市」主打多元複合體驗、生活風格取向，首次在門市設置「全球選物」、「均一價生活百貨」以及「百貨飾品專櫃」專區，其中受人矚目的就是「均一價生活百貨」，通通都是59元，內容物充滿許多日系生活用品，包括廚房、衛浴、收納等三大分類的小物。至於「百貨飾品專櫃」則攜手Lotin飾品，有手鍊、項鍊、戒指等，讓民眾在7-11就能平價買，更加貼近生活。
至於多元複合體驗部分「千塘門市」也攜手Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、K•Seren、「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡、酒BAR、現烤哈燒專櫃、現打果汁BAR、設立OPEN iECO循環杯還杯機等等，提供在地民眾全天多元化的生活體驗。