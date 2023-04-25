漢堡王發戰帖給麥當勞！「這品項」買一送一30天：血流成河
台灣速食業非常多，每家都有獨特的口味跟風格，深受不同的支持者愛護。然而，近日漢堡王推出「快樂肥宅水」買一送一整個月的活動，沒想到還特別在臉書發文宣傳時，順道發戰帖給同業「麥當勞」，讓不少網友直呼「小編真的很敢欸....」、「血流成河，這個文案很懂操作」引起社群討論。
記者張嘉哲/綜合報導
漢堡王在臉書上貼文指出「別再哭啦！飲料富翁來了！勞動月大杯快樂水買一送一！4月24日起別擔心，別家喝不到大杯，來漢堡王就對了，還你大杯快樂水直接買一送一，讓你從白天喝到晚上，自用送人兩相宜，平均一杯不到$25哪裡找！」主打活動是全台灣門市（除兒童樂園/機場/科技廠內店不適用）都可以用，只要臨櫃結帳、官網預訂點餐，即日起到5月底都有買一送一活動！
而由於麥當勞4月初開始取消了「大杯飲料」的選項，結果月底漢堡王就順勢推出大杯飲料優惠，加上文宣甚至用麥當勞的LOGO顏色作為基底，就有不少人認為漢堡王是在對戰麥當勞，結果漢堡王小編也沒有在避諱，直接在貼文底下標記麥當勞官方臉書表示「兄弟來喝2杯嗎？」直接發出戰帖。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「血流成河....漢堡王公開挑釁麥當勞www」、「文宣故意以紅黃為底色，開頭還一語雙關，給過」、「麥當勞中杯我真的不夠喝」、「太狠了，直接點名很敢欸，坐等麥當勞回擊」、「漢堡王簡直壞透了，不過講出很多人心聲」、「隔壁棚的取消大杯，這一棚的趁勝追擊，漢堡王完勝」。