土城當鋪非首次遇襲！15歲少年落網瞎掰：槍是國小在蝦皮買的
新北市土城區一間當鋪本月20日驚爆槍擊案，17歲劉姓少年持槍掃射後，隨即搭乘計程車前往板橋分局大觀派出所投案，但事後網路上卻傳出一段畫面，顯示該間當鋪不是第一次被開槍，日前就有人曾對大門連開3槍，15歲朱姓少年落網後，向警方供稱因與當鋪人員有私人恩怨，所以才會開槍報復，至於槍枝則是國小時在蝦皮買的。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，本月20日上午8時左右，劉姓少年手持衝鋒步槍，在四川路一間當鋪前瘋狂掃射，過程中還不疾不徐地更換彈匣，隨後搭上計程車前往板橋分局大觀派出所投案，經警方調查，發現門上有51個彈著點，現場找到42個彈殼。
槍擊案發生沒多久，網路上又流出一段畫面，影片中顯示一名槍手曾在深夜到該間當鋪前，連開3槍後逃離現場，並將全程拍下上傳臉書，同時留言嗆聲說到「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。
警方獲報後，立刻成立專案小組追查，並於22日以車追人逮捕開槍的朱姓少年及同車15歲黃姓、16歲鍾姓共犯，朱男落網後表示，槍枝是國小時在蝦皮上購買，改造完後就一直放在家裡，直至日前跟當鋪成員發生衝突，才決定開槍報復；經新北少年法庭審理，前（23）日裁定朱男、黃男收容，鍾男則請回。