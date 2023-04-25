門診炸裂「1天塞爆197人」！醫生累到快升天 3症狀最多要小心
歷經了三年多的新冠疫情後，過去積極防疫的情況對比現在許多防疫措施的鬆綁，兒童的「免疫力還債」恐怕在這一年會是最大重點。近日，兒童感染科醫師顏俊宇就表示「週一門診炸裂，早中晚一人竟然獨自看完197位病患，感覺就快升天了！」並透露看門診的人有發燒、拉肚子、皮膚問題的病人居多。
記者張嘉哲/綜合報導
兒童感染科醫師顏俊宇日前在臉書表示「星期一門診炸裂，早中晚自己看完197人，感覺快升天，一堆發燒感冒、拉肚子、皮膚問題的病人，還好晚上有叫學妹來幫忙開個2診，幫我吸收45人，不然夜診再加這45人，不知道要幾點能結束，真心覺得可能因為小孩蠻聽我的話，所以照顧他們我不累，倒是不少門診變單診，讓我很崩潰」。
貼文一出，不少爸媽紛紛回應「這天氣變化來的太快....我兒子也發燒」、「我女兒今天也去看診...拍謝」、「謝謝醫師，我們今天也有去看診，還遇到兒子同學」、「顏醫生辛苦了，我兒子今天也去麻煩你了」、「不知道是不是免疫債的緣故....小孩突然一直生病」、「我女兒上週剛腸病毒，也是發燒超嚴重」、「學長加油！我今天也看了一百多位」。
事實上，今年因為有「免疫債」的問題，腸病毒的流行在近日已經提前來臨，根據疾管署資料顯示，社區內已出現腸病毒71型，目前今年已經累計4例，且腹瀉就診人次高於去年同期，因此特別提醒家長們保持警覺留意孩童健康，落實生病不上課，腸病毒大人、小孩都會有感染風險，雖然多數都是輕症，但仍有引發腦膜炎、心肌炎的可能性，民眾還是不可馬虎。