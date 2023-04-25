鋒面+東北季風夾擊！北部「午後濕冷變天」 勞動節連假往這躲雨
今天(25日)白天東北季風有稍微減弱一些，但是在北部、東半部依然是多雲到陰的天氣有局部短暫陣雨的天氣，今晚到明天(26日)因為微弱鋒面尾端快速掠過，東北季風又會再度增強，北部、東半部持續有短暫陣雨的機會，雨勢雖然不大，但還是外出要記得攜帶雨具。中南部白天溫度偏高，中午過後高屏山區不排除有局部較大雨勢。
記者周淑萍/綜合報導
天氣風險分析師吳聖宇指出， 由於持續受到東北季風以及雲量偏多的影響，北部、東半部白天高溫相對較偏涼，今天(4/25)因為季風相對減弱，北部、東半部高溫會上升到24-27度左右，今晚到明天(4/26)東北季風增強，明天白天高溫又將明顯下降，尤其桃園、大台北、基隆、宜蘭一帶，高溫會降到20度上下，竹苗及花東一帶也會降到22-25度左右，溫度的起伏變化較大。
中部、南部不受到東北季風影響，天氣也相對較好，今明兩天白天高溫普遍可到30度上下，南部又會比中部來得更熱一點。週四(4/27)開始到週六(4/29)東北季風明顯減弱，北部、東半部地區天氣好轉，雖然還有些零星降雨的預報，不過已經不影響外出活動。週五(4/28)、週六(4/29)這兩天，北部地區的高溫也有機會來到30度以上，悶熱的感覺將比較明顯，中南部則會更為暖熱，。
至於勞動節的連假，週六(4/29)又將有另一波鋒面掠過，北部、東半部天氣再度轉差，降雨增多，不排除有局部雷雨出現的機會，中部、南部仍不受到影響，天氣風險分析師吳聖宇建議，勞動節連續假期，建議可以往中南部走，會比較不受到天氣的影響。